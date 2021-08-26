Президент назначил судей местных судов

Совет по отбору судей Кыргызской Республики на имя президента Садыра Жапарова внес предложения о назначении на должности судей по шести кандидатам в связи с истечением срока их полномочий.
С учетом дополнительных материалов, предоставленных государственными органами, Садыр Жапаров согласился с рекомендацией совета по всем претендентам.
Глава государства издал указы о назначении судей:
Иссык-Кульская область:
Иссык-Кульский районный суд:
Мээрим Акматова;
Космира Джусупбекова.
Тюпский районный суд:
Батырхан Астаев.
Тонский районный суд:
Асел Сыдыгалиева.
Джети-Огузский районный суд:
Адилет Шаршеев.
Бишкек:
Первомайский районный суд:
Нурдин Ибраимов.