Президент назначил судей местных судов

Совет по отбору судей Кыргызской Республики на имя президента Садыра Жапарова внес предложения о назначении на должности судей по шести кандидатам в связи с истечением срока их полномочий.

С учетом дополнительных материалов, предоставленных государственными органами, Садыр Жапаров согласился с рекомендацией совета по всем претендентам.

Глава государства издал указы о назначении судей:

Иссык-Кульская область:

Иссык-Кульский районный суд:

Мээрим Акматова;

Космира Джусупбекова.

Тюпский районный суд:

Батырхан Астаев.

Тонский районный суд:

Асел Сыдыгалиева.

Джети-Огузский районный суд:

Адилет Шаршеев.

Бишкек:

Первомайский районный суд:

Нурдин Ибраимов.