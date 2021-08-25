При получении взятки задержан инспектор представительства омбудсмена по Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что ранее возбуждено досудебное производство по статье «Вымогательство взятки» УК КР.

«Гражданка К.З. написала заявление в адрес представительства омбудсмена по Иссык-Кульской области. На основании этого со стороны инспектора А.Б.Д. была произведена проверка фактов, изложенных в обращении. При этом А.Б.Д. вымогал у заявительницы 20 тысяч сомов. Задержанный водворен в ИВС ОВД Каракола», — отметили в ГКНБ.