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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Инспектор представительства института омбудсмена задержан за взятку — ГКНБ

При получении взятки задержан инспектор представительства омбудсмена по Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что ранее возбуждено досудебное производство по статье «Вымогательство взятки» УК КР.

«Гражданка К.З. написала заявление в адрес представительства омбудсмена по Иссык-Кульской области. На основании этого со стороны инспектора А.Б.Д. была произведена проверка фактов, изложенных в обращении. При этом А.Б.Д. вымогал у заявительницы 20 тысяч сомов. Задержанный водворен в ИВС ОВД Каракола», — отметили в ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/205157/
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