14:41
USD 84.30
EUR 102.40
RUB 1.14
Официально

Назначены руководители структурных подразделений администрации президента КР

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указы, согласно которым назначены руководители структурных подразделений Администрации Президента Кыргызской Республики.

Так, в соответствии с Указами Главы государства:

— Султанбаев Эрбол Абдыкадырович — назначен пресс-секретарем Президента Кыргызской Республики;

— Джаманбаев Муса Мураталиевич — назначен руководителем службы протокола Президента Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Калматов Анарбек Баратович — назначен полномочным представителем Президента Кыргызской Республики в Жогорку Кенеше Кыргызской;

— Абытов Алмасбек Ахунжанович — назначен полномочным представителем Кабинета Министров Кыргызской Республики в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики;

— Жусупов Медер Кенешович — назначен полномочным представителем Президента и Кабинета Министров в Конституционном суде Кыргызской Республики;

— Марс Нурай — назначена заведующей отделом информационной политики Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Иминов Махамаджан Саитович — назначен заведующим отделом правового обеспечения Президента Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Естебесов Адыл Жээнбекович — назначен заведующим отделом правового обеспечения Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Базарбеков Замирбек Курамаевич — назначен заведующим отделом по взаимодействию с судами и органами прокуратуры Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Дюшекеев Дастан Станбекович — назначен заведующим отделом внешней политики Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Айдарбеков Айбек Акматбекович — назначен заведующим отделом международного сотрудничества Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Бакиров Жетиген Жокинович — назначен заведующим отделом государственной, муниципальной службы и кадровой политики Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Орозалиев Акылбек Атабекович — назначен заведующим отделом инспекторско-контрольной работы Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Жалалов Жаныбек Махматалиевич — назначен заведующим отделом организационно-инспекторской работы и взаимодействия с регионами Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Керимжанов Алтынбек Джамалбекович — назначен заведующим отделом кадров Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Мурзаканов Санжар Равшанбекович — назначен заведующим отделом по работе с обращениями граждан Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Беков Аскат Турдумаматович — назначен заведующим отделом политики стратегического развития и планирования Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Абдыкалыков Жанузак Козубайевич — назначен заведующим отделом экономики и финансов Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Кулуев Алымкул Раимкулович — назначен заведующим отделом агропромышленного комплекса и экологии Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Оморов Азамат Каныбекович — назначен заведующим отделом промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Узаков Азат Сапарбаевич — назначен заведующим отделом строительства, транспорта, дорог и коммуникаций Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Байтереков Таалай Алымбекович — назначен заведующим отделом цифрового развития Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Усубалиев Максат Абдыкадырович — назначен заведующим отделом здравоохранения и социальной защиты Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Байтерек Галина Джумабековна — назначена заведующей отделом образования, науки, культуры, спорта и молодежи Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Базарбаев Кудайберген Базарбаевич — назначен заведующим отделом по взаимодействию с институтами гражданского общества, делам религий и межэтническим отношениям Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Абдрахманова Чолпон Садырбековна — назначена начальником Канцелярии Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Абдысадыр уулу Азат — назначен заведующим отделом редактирования и перевода актов Президента и Кабинета Министров, иных актов канцелярии Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Рахматова Жанна Аскербековна — назначена заведующей отделом выпуска актов Президента и Кабинета Министров, иных актов канцелярии Администрации Президента Кыргызской Республики;

Кроме того, распоряжениями Президента Кыргызской Республики:

— Шукурбеков Улугбек Абдималикович — назначен ответственным секретарем Комиссии по гражданству Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Апенов Таалайбек Бекболотович — назначен ответственным секретарем Комиссии по помилованию Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Сманбаева Жылдыз Аскарбековна — назначена ответственным секретарем Комиссии по государственным наградам Администрации Президента Кыргызской Республики;

Также Президент Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому Мамбетов Алмаз Ишенбекович назначен управляющим делами Президента Кыргызской Республики.

Распоряжениями Главы государства:

— Мамбеталиев Мирбек Кемелович — назначен первым заместителем управляющего делами Президента Кыргызской Республики;

— Шерматов Эмиль Абсатарович — назначен заместителем управляющего делами Президента Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/194350/
просмотров: 60
Версия для печати
Материалы по теме
Руслан Кыдырмышев назначен советником президента на общественных началах
Мамыржан Рахимов назначен спецпредставителем президента Кыргызстана
Образована Администрация Президента Кыргызской Республики
Алмаз Ибрагимов назначен советником президента на общественных началах
Адинай Марипова назначена помощником президента на общественных началах
Кылычбек Абышев назначен заместителем секретаря Совета безопасности
После четырех месяцев работы уволен первый замсекретаря Совбеза Кыргызстана
Жаныбек Капаров освобожден от должности первого замсекретаря Совета безопасности
Искандер Гайпкулов назначен заведующим отделом аппарата президента
Равшанбек Сабиров назначен советником президента
Популярные новости
Подписал закон о&nbsp;внесении изменений в&nbsp;некоторые законодательные акты&nbsp;КР Подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты КР
Внесены изменения в&nbsp;постановление правительства Кыргызской Республики Внесены изменения в постановление правительства Кыргызской Республики
Постановление об&nbsp;утверждении порядка назначения временного внешнего управляющего Постановление об утверждении порядка назначения временного внешнего управляющего
Бизнес
Количество уникальных установок приложения MEGA24 превысило 500 тысяч Количество уникальных установок приложения MEGA24 превысило 500 тысяч
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;в&nbsp;семи областях Кыргызстана MegaCom увеличивает мощность и емкость сети 4G в семи областях Кыргызстана
Более 2&nbsp;миллионов сомов направил &laquo;РСК Банк&raquo; пострадавшим жителям Баткена Более 2 миллионов сомов направил «РСК Банк» пострадавшим жителям Баткена
MegaPay подключай&nbsp;&mdash; карту Visa получай MegaPay подключай — карту Visa получай
18 мая, вторник
14:37
Баткенская область получила особый статус. Профильный комитет одобрил Баткенская область получила особый статус. Профильный к...
14:20
Количество уникальных установок приложения MEGA24 превысило 500 тысяч
14:00
Итоги апреля. Надежды на улучшение экономической ситуации пока нет
13:45
В рамках COVAX доставлено 65 миллионов доз вакцин от COVID-19 по всему миру
13:29
Кадровые перестановки. Президент назначил руководителей отделов администрации