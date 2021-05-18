Назначены руководители структурных подразделений администрации президента КР

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указы, согласно которым назначены руководители структурных подразделений Администрации Президента Кыргызской Республики.

Так, в соответствии с Указами Главы государства:

— Султанбаев Эрбол Абдыкадырович — назначен пресс-секретарем Президента Кыргызской Республики;

— Джаманбаев Муса Мураталиевич — назначен руководителем службы протокола Президента Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Калматов Анарбек Баратович — назначен полномочным представителем Президента Кыргызской Республики в Жогорку Кенеше Кыргызской;

— Абытов Алмасбек Ахунжанович — назначен полномочным представителем Кабинета Министров Кыргызской Республики в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики;

— Жусупов Медер Кенешович — назначен полномочным представителем Президента и Кабинета Министров в Конституционном суде Кыргызской Республики;

— Марс Нурай — назначена заведующей отделом информационной политики Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Иминов Махамаджан Саитович — назначен заведующим отделом правового обеспечения Президента Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Естебесов Адыл Жээнбекович — назначен заведующим отделом правового обеспечения Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Базарбеков Замирбек Курамаевич — назначен заведующим отделом по взаимодействию с судами и органами прокуратуры Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Дюшекеев Дастан Станбекович — назначен заведующим отделом внешней политики Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Айдарбеков Айбек Акматбекович — назначен заведующим отделом международного сотрудничества Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Бакиров Жетиген Жокинович — назначен заведующим отделом государственной, муниципальной службы и кадровой политики Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Орозалиев Акылбек Атабекович — назначен заведующим отделом инспекторско-контрольной работы Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Жалалов Жаныбек Махматалиевич — назначен заведующим отделом организационно-инспекторской работы и взаимодействия с регионами Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Керимжанов Алтынбек Джамалбекович — назначен заведующим отделом кадров Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Мурзаканов Санжар Равшанбекович — назначен заведующим отделом по работе с обращениями граждан Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Беков Аскат Турдумаматович — назначен заведующим отделом политики стратегического развития и планирования Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Абдыкалыков Жанузак Козубайевич — назначен заведующим отделом экономики и финансов Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Кулуев Алымкул Раимкулович — назначен заведующим отделом агропромышленного комплекса и экологии Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Оморов Азамат Каныбекович — назначен заведующим отделом промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Узаков Азат Сапарбаевич — назначен заведующим отделом строительства, транспорта, дорог и коммуникаций Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Байтереков Таалай Алымбекович — назначен заведующим отделом цифрового развития Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Усубалиев Максат Абдыкадырович — назначен заведующим отделом здравоохранения и социальной защиты Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Байтерек Галина Джумабековна — назначена заведующей отделом образования, науки, культуры, спорта и молодежи Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Базарбаев Кудайберген Базарбаевич — назначен заведующим отделом по взаимодействию с институтами гражданского общества, делам религий и межэтническим отношениям Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Абдрахманова Чолпон Садырбековна — назначена начальником Канцелярии Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Абдысадыр уулу Азат — назначен заведующим отделом редактирования и перевода актов Президента и Кабинета Министров, иных актов канцелярии Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Рахматова Жанна Аскербековна — назначена заведующей отделом выпуска актов Президента и Кабинета Министров, иных актов канцелярии Администрации Президента Кыргызской Республики;

Кроме того, распоряжениями Президента Кыргызской Республики:

— Шукурбеков Улугбек Абдималикович — назначен ответственным секретарем Комиссии по гражданству Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Апенов Таалайбек Бекболотович — назначен ответственным секретарем Комиссии по помилованию Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Сманбаева Жылдыз Аскарбековна — назначена ответственным секретарем Комиссии по государственным наградам Администрации Президента Кыргызской Республики;

Также Президент Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому Мамбетов Алмаз Ишенбекович назначен управляющим делами Президента Кыргызской Республики.

Распоряжениями Главы государства:

— Мамбеталиев Мирбек Кемелович — назначен первым заместителем управляющего делами Президента Кыргызской Республики;

— Шерматов Эмиль Абсатарович — назначен заместителем управляющего делами Президента Кыргызской Республики.