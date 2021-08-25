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Власть

Утвержден новый состав Совета безопасности Кыргызстана

Садыр Жапаров подписал Указ «О некоторых вопросах Совета безопасности Кыргызской Республики». Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 70 Конституции глава государства формирует и возглавляет Совет безопасности.

Сформирован новый состав:

— президент Кыргызской Республики, председатель Совета безопасности;
— заместитель председателя Совета безопасности;
— секретарь Совета безопасности;
— члены Совета безопасности.

Члены Совета безопасности:
— торага Жогорку Кенеша;
— председатель кабинета министров;
— руководитель администрации президента;
— государственный секретарь;
— генеральный прокурор;
— руководитель государственного органа в сфере обороны;
— руководитель государственного органа в сфере иностранных дел;
— руководитель государственного органа в сфере чрезвычайных ситуаций;
— руководитель государственного органа в сфере внутренних дел;
— руководитель государственного органа в сфере обеспечения национальной безопасности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205075/
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