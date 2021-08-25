Утвержден новый состав Совета безопасности Кыргызстана

Садыр Жапаров подписал Указ «О некоторых вопросах Совета безопасности Кыргызской Республики». Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 70 Конституции глава государства формирует и возглавляет Совет безопасности.

Сформирован новый состав:

— президент Кыргызской Республики, председатель Совета безопасности;

— заместитель председателя Совета безопасности;

— секретарь Совета безопасности;

— члены Совета безопасности.

Члены Совета безопасности:

— торага Жогорку Кенеша;

— председатель кабинета министров;

— руководитель администрации президента;

— государственный секретарь;

— генеральный прокурор;

— руководитель государственного органа в сфере обороны;

— руководитель государственного органа в сфере иностранных дел;

— руководитель государственного органа в сфере чрезвычайных ситуаций;

— руководитель государственного органа в сфере внутренних дел;

— руководитель государственного органа в сфере обеспечения национальной безопасности.