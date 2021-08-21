Кыргызстан: кадровые перестановки за 16-20 августа

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

В Министерстве экономики и финансов сменились заместители главы.

Руслан Татиков пришел на должность замминистра вместо Мирланбека Байгончокова.

Родился 16 апреля 1982 года. Окончил Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына, экономист, Академию TeachEx/EdNet, Университет Дошиша (Япония).

До назначения возглавлял управление государственного долга Министерства экономики и финансов.

Данияр Амангельдиев пришел вместо Айдина Шаршеева.

Родился 30 марта 1982-го. Окончил Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына, бухгалтерский учет и аудит.

Работал в Министерстве экономического развития, промышленности и торговли КР, Министерстве экономики и финансов КР, был помощником министра экономического развития и торговли КР, и. о. заместителя руководителя Торгового представительства КР в Российской Федерации.

С 2018 по 2020 год занимал должность мэра Токмака.

Авазбек Абдугапаров стал депутатом Жогорку Кенеша.

Он пришел вместо Умбеталы Кыдыралиева, который избран председателем правления ОАО «Кыргызалтын».

ЦИК передала Авазбеку Абдугапарову вакантный мандат как следующему по списку партии «Республика — Ата Журт» кандидату.

Новый нардеп принесет присягу в парламенте в сентябре.

Гулмира Абдралиева назначена директором Государственной страховой организации.

Бывший глава организации Мырзабек Жыпаркулов в начале августа стал руководителем аппарата мэрии Бишкека.

Напомним, что 10 августа 2021 года Гулмира Абдралиева указом президента была освобождена от должности министра транспорта и коммуникаций в связи с переходом на другую работу. Она занимала должность всего пять месяцев.

Маратбек Чолпонкулов назначен директором «Кыргызгеологии».

Он был председателем ОАО «Кыргызалтын» c марта по август 2021-го. Ранее работал заведующим отделом промышленности, ТЭК и недропользования аппарата правительства.

Отметим, государственное предприятие «Кыргызгеология» при Госагентстве геологии и недропользования при Министерстве энергетики и промышленности создано в апреле этого года.

Миргазы Исаков назначен руководителем аппарата мэрии Бишкека.

Прежний рукап Мырзабек Жыпаркулов проработал в должности две недели.

Миргазы Исаков родился во Фрунзе 2 марта 1976 года.

У него имеется опыт работы в системе государственного управления.

Занимал руководящие должности в ряде министерств и ведомств: Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций, Госкомитете национальной безопасности, Министерстве иностранных дел, КНИА «Кабар», аппарате правительства КР и администрации президента КР.

Обновился состав топ-менеджеров ОАО «Кыргызтелеком».

Действующий обновленный состав топ-менеджеров (руководство) ОАО «Кыргызтелеком» по представлению Фонда по управлению государственным имуществом при Министерстве инвестиций КР выглядит следующим образом:

Алмаз Исанов — председатель;

Атай Асылбеков;

Нурдин Сабыралиев;

Канатбек Аскаров;

Усеналы Бекишов.

Члены правления:

Данияр Косумбаев — председатель правления;

Азамат Имантуров;

Талантбек Ысаков.

Азамат Кожомкулов стал генеральным директором ОАО «Северэлектро».

Ранее руководителем «Северэлектро» был Улан Астаркулов. Его сняли с должности 18 августа.

Решение о назначении принял совет директоров ОАО.

Азамат Кожомкулов в 2010 году работал в Токмакской РЭС, в 2011-м занимал должность коммерческого директора «Северэлектро», в 2015-м был начальником МП «Бишкексвет».

Торохан Жунусбеков ушел с поста советника директора MegaCom.

Он освободил место по собственному желанию после смены руководства.

Как сообщили в компании, после смены руководства в MegaCom произведена оптимизация штата, пересмотрены условия трудового договора. Торохан Жунусбеков решил освободить свою должность.

О кадровых перестановках с 9 по 13 августа читайте здесь.