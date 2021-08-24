Дело «Кумтора». Число митингующих сторонников Темира Сариева увеличивается

Число участников мирного митинга в поддержку экс-премьер-министра Темира Сариева возле Бишкекского городского суда увеличивается.

Поддержать политика пришли примерно 400 человек. Сегодня во второй судебной инстанции рассмотрят апелляционную жалобу адвокатов Темира Сариева на решение райсуда об аресте.

Участники акции считают, что задержание Темира Сариева политически мотивировано.

«Суд должен вынести справедливое решение и поддержать апелляционную жалобу адвокатов экс-премьер-министра. Его должны отпустить из-под стражи», — выступают на митинге сторонники.

Напомним, Темира Сариева арестовали в рамках расследования ГКНБ уголовного дела по «Кумтору». Ему вменяют занижение суммы экологического ущерба на руднике. По словам его адвокатов, такое обвинение абсурдно, поскольку, будучи главой госкомиссии по проверке деятельности «Кумтора», Темир Сариев не мог принимать единоличные решения. В комиссию — коллегиальный орган — входили как чиновники и парламентарии, так и специалисты, в том числе экологи. Отчет комиссии заслушали в Жогорку Кенеше.

Отметим, уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. 3 августа задержан экс-премьер Темир Сариев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов — Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова, которые пошли на сотрудничество со следствием. Мера пресечения изменена и Омурбеку Бабанову. Он улетел лечиться за рубеж.

Посетивший Бишкек бывший президент Аскар Акаев также согласился на сотрудничество со следствием по делу «Кумтора».