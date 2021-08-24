17:23
USD 84.58
EUR 99.22
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Число митингующих сторонников Темира Сариева увеличивается

Число участников мирного митинга в поддержку экс-премьер-министра Темира Сариева возле Бишкекского городского суда увеличивается.

Поддержать политика пришли примерно 400 человек. Сегодня во второй судебной инстанции рассмотрят апелляционную жалобу адвокатов Темира Сариева на решение райсуда об аресте.

 

Участники акции считают, что задержание Темира Сариева политически мотивировано.

«Суд должен вынести справедливое решение и поддержать апелляционную жалобу адвокатов экс-премьер-министра. Его должны отпустить из-под стражи», — выступают на митинге сторонники.

Напомним, Темира Сариева арестовали в рамках расследования ГКНБ уголовного дела по «Кумтору». Ему вменяют занижение суммы экологического ущерба на руднике. По словам его адвокатов, такое обвинение абсурдно, поскольку, будучи главой госкомиссии по проверке деятельности «Кумтора», Темир Сариев не мог принимать единоличные решения. В комиссию — коллегиальный орган — входили как чиновники и парламентарии, так и специалисты, в том числе экологи. Отчет комиссии заслушали в Жогорку Кенеше.

Отметим, уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. 3 августа задержан экс-премьер Темир Сариев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов — Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова, которые пошли на сотрудничество со следствием. Мера пресечения изменена и Омурбеку Бабанову. Он улетел лечиться за рубеж.

Посетивший Бишкек бывший президент Аскар Акаев также согласился на сотрудничество со следствием по делу «Кумтора».
Ссылка: https://24.kg/vlast/204976/
просмотров: 1297
Версия для печати
Материалы по теме
Дело «Кумтора». Темира Сариева не доставили в Бишкекский городской суд
Дело «Кумтора». У здания горсуда проходит митинг в поддержку Темира Сариева
Дело «Кумтора». Торобая Зулпукарова оставили под стражей
Дело «Кумтора». Сторонники Торобая Зулпукарова требуют его освобождения
Темир Сариев обвинил главного эколога страны Динару Кутманову во лжи. Обращение
При содействии «Кумтора» началась реконструкция дороги Балыкчи — Барскоон
Адвокаты требуют возобновить уголовное дело по факту смерти Азимжана Аскарова
Держится молодцом. Дастан Бекешев навестил Темира Сариева в СИЗО ГКНБ
Впервые на «Кумтор» на практику отправили более 150 выпускников местных вузов
На «Кумторе» появился диетолог. В компании улучшают условия труда и проживания
Популярные новости
Камчыбек Ташиев и&nbsp;проникновенные стихи. Глава ГКНБ записал видео Камчыбек Ташиев и проникновенные стихи. Глава ГКНБ записал видео
Темир Сариев обвинил главного эколога страны Динару Кутманову во&nbsp;лжи. Обращение Темир Сариев обвинил главного эколога страны Динару Кутманову во лжи. Обращение
Предали. Стало известно, кому посвятил проникновенное видео Камчыбек Ташиев Предали. Стало известно, кому посвятил проникновенное видео Камчыбек Ташиев
Автомобили, деньги и&nbsp;орден &laquo;Манас&raquo; получили призеры Олимпиады в&nbsp;Токио Автомобили, деньги и орден «Манас» получили призеры Олимпиады в Токио
Бизнес
Не&nbsp;пропустите! 31&nbsp;августа&nbsp;&mdash; грандиозный финал акции &laquo;Счастливый ключ&raquo; Не пропустите! 31 августа — грандиозный финал акции «Счастливый ключ»
Где собрать ученика в&nbsp;школу? Где собрать ученика в школу?
Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии
MegaKassa и&nbsp;&laquo;1С&raquo;&nbsp;&mdash; удобный продукт для бизнеса MegaKassa и «1С» — удобный продукт для бизнеса
24 августа, вторник
17:20
В Оше мужчина из дома украл 780 тысяч сомов и золотые украшения В Оше мужчина из дома украл 780 тысяч сомов и золотые у...
17:16
Налоговый кодекс переписывают для улучшения условий ведения бизнеса
17:12
В Кыргызстане в сельских женщинах видят огромную силу
17:09
Дело «Кумтора». Темира Сариева не доставили в Бишкекский городской суд
16:47
К переговорам с Таджикистаном по границе могут привлечь Россию