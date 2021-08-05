Дело «Кумтора». Темира Сариева заключили под стражу на два месяца

Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения в отношении экс-премьер-министра Темира Сариева, задержанного по делу «Кумтора».



Он водворен в СИЗО ГКНБ на два месяца, то есть до 30 сентября.

«Мы не согласны с решением суда. Оно абсолютно абсурдное. Предъявленные обвинения абсурдные. Они ничем не подкреплены и не соответствуют нормам УПК КР. Мы обжалуем решение в вышестоящих органах», — сказал адвокат Тимур Султанов.

Темир Сариев задержан 3 августа ГКНБ. «Следствием установлено, что, будучи министром экономики и одновременно являясь председателем соответствующей госкомиссии, он занизил сумму экологического ущерба от работы рудника «Кумтор» на несколько миллиардов сомов, в результате чего государству был причинен колоссальный ущерб», — говорили в пресс-центре ведомства.

Отметим, уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. 3 августа задержан экс-премьер Темир Сариев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов — Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова, которые пошли на сотрудничество со следствием. Мера пресечения изменена и Омурбеку Бабанову. Он полетит лечиться за рубеж.

В столицу прибыл бывший президент Аскар Акаев, который также согласился на сотрудничество со следствием по делу «Кумтора».

Бывший президент страны высказался по поводу участия нынешнего главы Министерства экономики и финансов Акылбека Жапарова в разработке соглашений по проекту «Кумтор».

«Соглашение 2003-2004 годов критикуется сегодня и Акылбеком Жапаровым. Я хочу сказать, что при подготовке этого соглашения была создана комиссия, в которую входили министры, депутаты. Ключевую роль тогда в ней играл Акылбек Жапаров — нынешний председатель депутатской комиссии по «Кумтору», — рассказал ранее Аскар Акаев.