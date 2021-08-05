09:40
USD 84.71
EUR 100.39
RUB 1.16
Власть
Сюжеты: Ситуация с «Кумтором», Скандалы с чиновниками

Как пауки в банке. Акылбек Жапаров ответил на обвинения Аскара Акаева по Кумтору

Министр экономики и финансов Акылбек Жапаров ответил бывшему президенту страны на своей странице в Facebook. Аскар Акаев, напомним, рассказал, как нынешний чиновник, будучи председателем комитета ЖК по налогам и бюджету, в составе комиссии летал в Торонто (Канаду), знакомился с «Камеко» и, вернувшись, восторженно о ней отзывался. Говорил, что это лучшая компания мира, а подготовленное соглашение учитывает идеальным образом как ее интересы, так и интересы Кыргызстана.

Акылбек Жапаров обвинил экс-главу государства в раздаче «пространных интервью в отчаянных попытках обелить себя». Он считает, что Аскар Акаев «совершенно забыл, что именно он, а не кто иной, стоял у истоков коррупционной и преступной сделки по Кумтору».

«Но совершенно очевидно, что господин Акаев путается в фактах и цифрах. Он, в частности, везде и всюду утверждает, что Акылбек Жапаров есть виновник всех несчастий по Кумтору, что Акылбек Жапаров специально ездил в Торонто договариваться с канадцами», — написал чиновник.

Он заверяет, что не принимал ни одного решения, не подписывал ни одного соглашения по Кумтору, и обвинил бывшего президента во лжи.

«А правда в том, что именно он, именно Аскар Акаев в свое время заставил руководителей госорганов подписать абсолютно невыгодное, абсолютно кабальное соглашение с компанией «Камеко», именно по его поручению в последующем месторождение было передано практически под полный контроль «Центерры». А в Торонто, скажу к слову, ездил его сын Айдар Акаев, и факты «взаимовыгодного сотрудничества» последнего с канадцами установлены и доказаны следствием. Оно расставит все точки над «и», — написал Акылбек Жапаров.

Отметим, уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. По решению суда арестован экс-премьер Темир Сариев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов — Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова, которые пошли на сотрудничество со следствием. Мера пресечения изменена и Омурбеку Бабанову. Он улетел лечиться за рубеж.

В столицу прибыл бывший президент Аскар Акаев, который также согласился на сотрудничество со следствием по делу «Кумтора».

Бывший глава государства высказался по поводу участия нынешнего главы Министерства экономики и финансов Акылбека Жапарова в разработке соглашений по проекту «Кумтор».

«Соглашение 2003-2004 годов критикуется сегодня и Акылбеком Жапаровым. Я хочу сказать, что при подготовке этого соглашения была создана комиссия, в которую входили министры, депутаты. Ключевую роль тогда в ней играл Акылбек Жапаров — нынешний председатель депутатской комиссии по «Кумтору», — рассказал ранее Аскар Акаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203190/
просмотров: 1301
Версия для печати
Материалы по теме
Дело «Кумтора». Темира Сариева доставили в суд для определения меры пресечения
Дело «Кумтора». Экс-депутат Талант Узакбаев оштрафован на 300 тысяч сомов
Дело «Кумтора». Задержание Темира Сариева политически мотивировано — сторонники
Почему он не в СИЗО? Аскар Акаев о роли Акылбека Жапарова в проекте «Кумтор»
Депутат Дастан Бекешев вышел с допроса. Дал подписку о неразглашении
Сразу возьмем под стражу. Генпрокуратура о возможном приезде Курманбека Бакиева
Задержание Темира Сариева незаконно, заявляют юристы правовой клиники «Адилет»
Дело «Кумтора». Омбудсмен обеспокоен состоянием здоровья Данияра Нарымбаева
Депутата парламента Дастана Бекешева вызвали в Военную прокуратуру
Дело «Кумтора». Почему власть арестовывает выдуманных виновных, а не реальных?
Популярные новости
Список кустурузации Камчыбека Ташиева. Глава ГКНБ опубликовал комментарий Список кустурузации Камчыбека Ташиева. Глава ГКНБ опубликовал комментарий
Аскар Акаев приехал в&nbsp;Кемин. Как его встречали Аскар Акаев приехал в Кемин. Как его встречали
Почему он&nbsp;не&nbsp;в&nbsp;СИЗО? Аскар Акаев о&nbsp;роли Акылбека Жапарова в&nbsp;проекте &laquo;Кумтор&raquo; Почему он не в СИЗО? Аскар Акаев о роли Акылбека Жапарова в проекте «Кумтор»
Аскар Акаев возвращается в&nbsp;Бишкек Аскар Акаев возвращается в Бишкек
Бизнес
Индия приняла председательство в&nbsp;Совете безопасности ООН Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН
Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за&nbsp;1-е место на&nbsp;О!TV Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1-е место на О!TV
Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за&nbsp;золото! Смотрите в&nbsp;приложении О!TV Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV
Официальное обращение к&nbsp;клиентам &laquo;Оптима Банка&raquo; Официальное обращение к клиентам «Оптима Банка»
5 августа, четверг
09:38
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 18 медработников В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 18 медр...
09:36
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще девять человек
09:35
Коронавирусом болеют 10 тысяч 935 человек, 1 тысяча 76 — в тяжелом состоянии
09:31
В КР выявили 840 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 167 076
09:30
Чиновники задолжали предпринимателю более 9 миллионов сомов. Кто ему помог