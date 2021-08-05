Как пауки в банке. Акылбек Жапаров ответил на обвинения Аскара Акаева по Кумтору

Министр экономики и финансов Акылбек Жапаров ответил бывшему президенту страны на своей странице в Facebook. Аскар Акаев, напомним, рассказал, как нынешний чиновник, будучи председателем комитета ЖК по налогам и бюджету, в составе комиссии летал в Торонто (Канаду), знакомился с «Камеко» и, вернувшись, восторженно о ней отзывался. Говорил, что это лучшая компания мира, а подготовленное соглашение учитывает идеальным образом как ее интересы, так и интересы Кыргызстана.

Акылбек Жапаров обвинил экс-главу государства в раздаче «пространных интервью в отчаянных попытках обелить себя». Он считает, что Аскар Акаев «совершенно забыл, что именно он, а не кто иной, стоял у истоков коррупционной и преступной сделки по Кумтору».

«Но совершенно очевидно, что господин Акаев путается в фактах и цифрах. Он, в частности, везде и всюду утверждает, что Акылбек Жапаров есть виновник всех несчастий по Кумтору, что Акылбек Жапаров специально ездил в Торонто договариваться с канадцами», — написал чиновник.

Он заверяет, что не принимал ни одного решения, не подписывал ни одного соглашения по Кумтору, и обвинил бывшего президента во лжи.

«А правда в том, что именно он, именно Аскар Акаев в свое время заставил руководителей госорганов подписать абсолютно невыгодное, абсолютно кабальное соглашение с компанией «Камеко», именно по его поручению в последующем месторождение было передано практически под полный контроль «Центерры». А в Торонто, скажу к слову, ездил его сын Айдар Акаев, и факты «взаимовыгодного сотрудничества» последнего с канадцами установлены и доказаны следствием. Оно расставит все точки над «и», — написал Акылбек Жапаров.

Отметим, уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. По решению суда арестован экс-премьер Темир Сариев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов — Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова, которые пошли на сотрудничество со следствием. Мера пресечения изменена и Омурбеку Бабанову. Он улетел лечиться за рубеж.

В столицу прибыл бывший президент Аскар Акаев, который также согласился на сотрудничество со следствием по делу «Кумтора».

Бывший глава государства высказался по поводу участия нынешнего главы Министерства экономики и финансов Акылбека Жапарова в разработке соглашений по проекту «Кумтор».

«Соглашение 2003-2004 годов критикуется сегодня и Акылбеком Жапаровым. Я хочу сказать, что при подготовке этого соглашения была создана комиссия, в которую входили министры, депутаты. Ключевую роль тогда в ней играл Акылбек Жапаров — нынешний председатель депутатской комиссии по «Кумтору», — рассказал ранее Аскар Акаев.