Чудаки законотворчества. О вредных депутатских инициативах

Шестой созыв, споры о легитимности которого не утихают и по сей день, завершил сессионный год, но отпуск получился коротким — четыре дня. Депутатов не отпустят на каникулы, пока не будет принят пакет поправок в избирательное законодательство, конституционный закон о кабинете министров и новые редакции Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.

С 5 июля Жогорку Кенеш возобновил работу и продолжит заседать по ранее утвержденному графику до 30 июля.

Понятно, что 90 процентов из нынешнего состава депутатского корпуса пойдет на выборы этой осенью. Кто-то попытает счастье в списке партии, кто-то предпочтет баллотироваться как одномандатник. Видимо, поэтому в течение мая — июня народные избранники демонстрировали «чудеса работоспособности» и умудрились протащить давно, казалось бы, похороненные под сукном инициативы — спорные и непопулярные.

Парламент vs бизнес

Жогорку Кенеш, похоже, объявил войну бизнесу. Под ударом оказались не только международные партнеры, но и отечественные предприниматели.

Нардепы внесли изменения в законы о корпоративном управлении, акционерных обществах и Кодекс о проступках.

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Поправки коснулись только компаний, которые работают по концессионному договору. Согласно изменениям, в случае возникновения угрозы жизни и экологии вводится внешнее управление на три месяца.

Один из инициаторов, ныне заместитель главы кабмина министр экономики и финансов Акылбек Жапаров признался коллегам, что законопроект инициирован исключительно из-за «Кумтора». Итог известен: уголовные дела, связанные с работой месторождения, стали основанием для ареста беспрецедентного количества как бывших высокопоставленных чиновников, так и нынешних представителей высших политических кругов. Инвестиционная привлекательность Кыргызстана скатилась к нулю. А Кыргызстан ожидает разбирательство в международном суде. Centerra Gold Inc. подала иск, канадцы упрекнули власти Кыргызстана в распространении «заведомо ложных утверждений».

С инициативой, относящейся к разряду неоднозначных и угрожающих финансовой и инвестиционной стабильности Кыргызстана, выступил член фракции СДПК Самат Ибраев.

Он предложил ни много ни мало, а сразу ликвидировать Национальный банк. О том, как его заявления могут сказаться на финансовой системе страны, парламентарий, похоже, вовсе не думал.

Коллеги всерьез предложение не восприняли. Отчет Нацбанка за 2020 год принят единогласно, а Толкунбек Абдыгулов сохранил место председателя главного финансового института страны.

Надежда тает как пенсия

Самат Ибраев фонтанировал идеями. Причем одна чудней другой. Не удалось с Нацбанком, тогда придумал изменить систему пенсионного обеспечения. Его инициатива может лишить кыргызстанцев заработанного, а пенсионеров оставить без денег.

Депутат предлагает создать три пенсионных фонда

По его мнению, чтобы кыргызстанцы могли рассчитывать на достойную пенсию, в первую очередь следует создать страховой фонд. Он будет формироваться из отчислений в два процента от заработной платы. Внимание уделяется солидарной части пенсионной системы, которая используется для выплаты по инвалидности и по случаю потери кормильца.

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«Далее предлагается создать основной фонд. Взнос в него — 13 процентов от заработной платы. Это гарантированная государством часть пенсии лицам, имеющим установленный пенсионным законодательством стаж государственного пенсионного социального страхования (для мужчин — 25 лет, для женщин — 20 лет). В накопительный фонд — взнос в размере также 13 процентов от зарплаты. Зачисляется на лицевой пенсионный счет граждан. Деньги из этого фонда будут направлены на сбор средств на выплату пенсий держателям основных счетов», — пояснил парламентарий.

Страховой фонд остается стабильным и неизменным во все периоды. Саматбек Ибраев

Нардеп добавил, что существует одна проблема — как защитить эти деньги от инфляции? Он считает, что для этого следует создать половину фонда накопления в золоте, а половину — в национальной валюте.

Автора не смущает, что анализ регулятивного воздействия к законопроекту отсутствует. Депутат считает — документ не повлечет за собой негативных экономических и социальных последствий. Наоборот, снижает размер отчислений работодателей в Соцфонд. Только вот сам бизнес категорически против и требует отозвать документ, приводя аргументы, почему его нельзя принимать. Депутатский корпус хранит пока молчание.

НПО повезло меньше

В очередной раз под раздачу угодили НПО. Парламент принял в третьем чтении законопроект о финансовой отчетности некоммерческих организаций.

За проголосовали 83 нардепа, против — 10.

4 марта 2020 года Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон об НПО, обязывающие этот сектор отчитываться об источниках финансирования.

Правозащитники назвали его дискриминационным и попросили инициаторов отозвать законопроект. Но автор Бактыбек Райымкулов не уступил.

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Правозащитники обратились к президенту Садыру Жапарову с просьбой наложить вето на скандальный документ. Однако надежды, что глава государства примет сторону гражданских активистов и вернет «детище» Райымкулова в ЖК, мало. К тому же в сентябре депутаты вряд ли продолжат работу, они уйдут на выборы. Даже если предположить, что Садыр Жапаров услышал представителей НКО и отправил материалы на доработку, вопрос разрешит уже седьмой созыв.

Но захотят ли новые депутаты ссориться с властью, когда на кону мандат? Новые нормы Конституции, касающиеся отзыва депутата, сильно подрывают самостоятельность парламентариев. Видимо, по этой причине, с прицелом на будущее подавляющее большинство и проголосовали за инициативу Бактыбека Райымкулова.

Фейковая борьба с фейками

А скандальному проекту закона нардепа Гульшат Асылбаевой была уготовлена иная участь.

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Парламент не принял согласованный вариант законопроекта «О защите от ложной и недостоверной информации». Против проголосовали 38, за − 59, регистрацию 30 июня прошли 97 нардепов. Для принятия документа не хватило двух голосов. Проект не конституционный, и, чтобы он прошел режим трех чтений, необходимо простое большинство, плюс один голос.

Эксперты считают, что это не проявление принципиальности. Как можно ее ожидать от бесхребетного и ручного Жогорку Кенеша? Просто некоторые нардепы в очередной раз запутались, не поняли, что от них хотят и нажали не на те кнопки.

Между тем Бактыбек Райымкулов и Мурадыл Мадеминов настаивали на переголосовании. Не исключено, что на одном из июльских пленарных заседаний, депутаты вновь вернутся к этому вопросу. Хотя процедура была соблюдена и для повторного рассмотрения нет оснований, но аналитики считают — этот документ нужен Старой площади, а значит, должен пройти.

От потока недостоверной информации и откровенной лжи в соцсетях инициатива Асылбаевой не защитит. А вот крест на свободе слова и независимости СМИ поставит.

Товар не лицом

Осенью пройдут выборы в Жогорку Кенеш. Дату президент объявит сразу же после утверждения парламентом нового избирательного законодательства.

Депутаты понимают — вступать сейчас в противоборство с властями чревато. Можно запросто вылететь из обоймы и не попасть в седьмой созыв. Поэтому все, спущенные из администрации инициативы, будут встречены на ура. Да и не нужные обществу, но необходимые чиновникам драконовские законы, перекочевавшие из 2020 года, сопротивления также не вызовут.

Власть уже доказала — заигрывать с населением никто не будет. Будущие кандидаты также понимают — лучше снискать благосклонность Старой площади, а не соотечественников. С последними дело обстоит просто: не получится выиграть честно, в ход можно пустить запрещенные приемы — подкуп и административный ресурс. И «Белый дом» подсобит — ему очень нужны послушные марионетки. Таких в седьмом созыве должно быть достаточно.