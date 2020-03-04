Закон об отчете НПО принят в первом чтении, но инициатора просят его отозвать

Поправки в закон о НПО в случае принятия значительно ограничат деятельность некоммерческих организаций, работающих в Кыргызстане. Об этом говорится в обращении представителей национальной сети «Жанырык» главе государства, депутатам Жогорку Кенеша, премьер-министру, омбудсмену и гражданам страны.

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Отмечается, что законопроект содержит дискриминационные нормы, противоречащие основным демократическим принципам регулирования деятельности некоммерческих организаций.

В законопроекте предлагается установить дополнительные обременительные требования только для части некоммерческих организаций, зарегистрированных как общественный фонд, общественное объединение, объединение юридических лиц или учреждение. Но действующее законодательство уже предусматривает предоставление такими организациями органам налоговой службы, Социального фонда и статистики информации о своей деятельности, включая сведения о финансовом положении, наличии имущества, расходах, численности и составе работников, оплате их труда.

Представители сети подчеркивают, что госорганы располагают широкими возможностями для осуществления контроля за соблюдением НКО требований законов и других нормативных правовых актов. При этом институты государственной власти вправе также принимать соответствующие меры в случае выявления нарушений со стороны НКО.

Положения законопроекта, предусматривающие возложение на НКО дополнительных обязательств, не только дублируют нормы действующего законодательства и имеющейся подотчетности НКО, но и противоречат принципам, заложенным в концепции цифровой трансформации «Санарип Кыргызстан — 2019-2023».

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Авторы напоминают, что в соответствии с международной практикой правовое регулирование деятельности НКО, не обладающих специальным статусом благотворительной организации, дающим им право на определенные льготы, должно быть аналогично правовому регулированию деятельности коммерческих организаций.

Инициатора документа депутата Бактыбека Райымкулова просят отозвать законопроект.

Отметим, что сегодня Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования.