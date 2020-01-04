11:11
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

В парламенте предлагают обязать НПО отчитываться об источниках финансирования

Депутат Бактыбек Райымкулов предлагает обязать законом НПО отчитываться об источниках формирования и направлениях расходования финансов. Он выступил с поправками в Закон «Об НПО».

По его словам, в странах Европы и СНГ (Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Армения, Азербайджан, Беларусь) некоммерческие организации предоставляют информацию о том, как тратятся их грантовые деньги. «Принятие законопроекта усилит индекс доверия населения к некоммерческим организациям и повысит прозрачность деятельности. Преимущества открытости информации очевидны, и, если некоммерческие организации так же, как и государственные органы, станут прозрачны, это в свою очередь будет способствовать сотрудничеству между государством и гражданским сектором», — считает автор поправок.

Отчетности от НПО о своих донорах требуют представители движения «Кырк чоро».

В свою очередь правозащитники отметили, что в демократических странах требование по публикации отчетов могут устанавливать только для тех НКО, которые дополнительно приобрели статус благотворительной или общественно полезной организации. 

Напомним, в 2016 году парламент отклонил в режиме третьего чтения законопроект об иностранных агентах. 

Однако от требования к НПО предоставить информацию о своих поступлениях и расходах депутаты не отказываются.
Ссылка:
просмотров: 137
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке выбрали проекты НПО в рамках социального госзаказа
Журналисты Кыргызстана не доверяют соцсетям. Эксперты объяснили почему
Мэр Бишкека Азиз Суракматов о критике гражданских активистов и своих намерениях
Встреча с президентом. Динара Аляева: Даже скептики ушли удовлетворенными
Встреча с президентом. Тимура Саралаева интересовала проблема трайбализма
Встреча президента с гражданским сектором. О чем говорит Сооронбай Жээнбеков
Пытки повсеместно. Кыргызстанцы по-прежнему боятся о них заявлять
В Кыргызстане впервые выпускнику детского дома выделили квартиру
Декларация о выборах президента Кыргызстана доработана с учетом предложений
Чолпон Джакупова сомневается в адекватности требований по иску Генпрокуратуры
Популярные новости
Скандал в&nbsp;&laquo;Ата Мекене&raquo;. Алмамбет Шыкмаматов заступился за&nbsp;Айсулуу Мамашову Скандал в «Ата Мекене». Алмамбет Шыкмаматов заступился за Айсулуу Мамашову
Домен оплачен. Сайты президента и&nbsp;правительства восстановили свою работу Домен оплачен. Сайты президента и правительства восстановили свою работу
2020-й&nbsp;&mdash; Год развития регионов, цифровизации страны и&nbsp;поддержки детей 2020-й — Год развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей
Ангела Меркель поздравила Сооронбая Жээнбекова и&nbsp;народ Кыргызстана с&nbsp;Новым годом Ангела Меркель поздравила Сооронбая Жээнбекова и народ Кыргызстана с Новым годом
Бизнес
Уюта и&nbsp;тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;Новым годом Уюта и тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с Новым годом
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступающим Новым годом MegaCom поздравляет кыргызстанцев с наступающим Новым годом
Новогодний режим работы магазинов O!Store и&nbsp;интернет-магазина ostore.kg Новогодний режим работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg
По&nbsp;итогам 2019 года &laquo;Керемет Банк&raquo; награжден медалью и&nbsp;благодарственным письмом По итогам 2019 года «Керемет Банк» награжден медалью и благодарственным письмом
4 января, суббота
11:03
Сайт Bloomberg советует путешественникам из стран Европы посетить Кыргызстан Сайт Bloomberg советует путешественникам из стран Европ...
10:39
В парламенте предлагают обязать НПО отчитываться об источниках финансирования
10:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Воздух стал чище во всех районах
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным было 4 января 1969 года
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
3 января, пятница
21:31
В Турции создали собственный электромобиль с автопилотом
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 января: снег
20:55
Загрязнение воздуха. В районе Ошского рынка сохраняется высокий уровень
20:31
Неудачный выезд с парковки: четыре помятых машины и трусливое бегство водителя
19:38
Составлен рейтинг самых безопасных авиакомпаний в мире