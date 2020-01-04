В парламенте предлагают обязать НПО отчитываться об источниках финансирования

Депутат Бактыбек Райымкулов предлагает обязать законом НПО отчитываться об источниках формирования и направлениях расходования финансов. Он выступил с поправками в Закон «Об НПО».

По его словам, в странах Европы и СНГ (Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Армения, Азербайджан, Беларусь) некоммерческие организации предоставляют информацию о том, как тратятся их грантовые деньги. «Принятие законопроекта усилит индекс доверия населения к некоммерческим организациям и повысит прозрачность деятельности. Преимущества открытости информации очевидны, и, если некоммерческие организации так же, как и государственные органы, станут прозрачны, это в свою очередь будет способствовать сотрудничеству между государством и гражданским сектором», — считает автор поправок.

Отчетности от НПО о своих донорах требуют представители движения «Кырк чоро».

В свою очередь правозащитники отметили, что в демократических странах требование по публикации отчетов могут устанавливать только для тех НКО, которые дополнительно приобрели статус благотворительной или общественно полезной организации.

Напомним, в 2016 году парламент отклонил в режиме третьего чтения законопроект об иностранных агентах.

Однако от требования к НПО предоставить информацию о своих поступлениях и расходах депутаты не отказываются.