Депутат Самат Ибраев вышел за пределы полномочий, говоря о закрытии Нацбанка

«Национальный банк считает, что депутат Самат Ибраев вышел за пределы предоставленных законом полномочий, говоря об упразднении НБ КР», — заявила 24.kg официальный представитель Нацбанка Аида Карабаева.

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По ее словам, многие из комментариев парламентария являются абсурдными и не соответствуют действительности.

Деятельность НБ КР основывается на Конституции. При этом Нацбанк на сегодня является одним из самых открытых государственных органов. Ежегодно финансовый отчет НБ КР проверяется внешним аудитом и утверждается Жогорку Кенешем. Все годовые отчеты с 2000 года размещены на официальном сайте Национального банка и находятся в открытом доступе.

Согласно статье 66 Закона «О Национальном банке Кыргызстана, банках и банковской деятельности», должностные оклады председателя НБ КР, его заместителей и членов правления устанавливаются президентом с учетом оплаты труда на конкурирующих рынках и условий оплаты труда государственных служащих.

«Уважаемый депутат своим незнанием вводит общественность в заблуждение, сравнивая работу центральных банков разных стран, имеющих разные функции и полномочия. Вопрос независимости Национального банка неразрывно связан с суверенитетом государства, поскольку только при этом Нацбанк обладает исключительной функцией по выпуску в обращение национальной валюты — сома, являющегося одним из символов независимости республики», — заключила Аида Карабаева.