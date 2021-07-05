Депутаты парламента возобновили работу. Сегодня они торжественно открыли внеочередную сессию.

Нардепы с 5 по 30 июля будут работать в обычном режиме: комитеты — по понедельникам и вторникам, пленарные заседания — в среду-четверг и фракционные — по пятницам.

Парламентариям предстоит принять два конституционных законопроекта — о кабинете министров и пакет поправок в избирательное законодательство. Кроме того, депутаты должны рассмотреть новую редакцию Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.