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Власть

Депутаты парламента возобновили работу

Депутаты парламента возобновили работу. Сегодня они торжественно открыли внеочередную сессию.

Нардепы с 5 по 30 июля будут работать в обычном режиме: комитеты — по понедельникам и вторникам, пленарные заседания — в среду-четверг и фракционные — по пятницам.

Парламентариям предстоит принять два конституционных законопроекта — о кабинете министров и пакет поправок в избирательное законодательство. Кроме того, депутаты должны рассмотреть новую редакцию Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199844/
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