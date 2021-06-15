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Экономика
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Centerra заявляет о захвате рудника «Кумтор», основанном на ложных утверждениях

Захват властями Кыргызстана рудника «Кумтор» основан на ложных и вводящих в заблуждение сообщениях. Об этом заявила канадская компания Centerra Gold Inc.

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Она отмечает, что власти страны сделали ряд неточных заявлений, связанных с предполагаемыми нарушениями экологических стандартов и норм безопасности при эксплуатации рудника «Кумтор». Эти утверждения беспочвенны и не имеют оснований в рамках многолетних инвестиционных соглашений и применимого законодательства.

«Под нашим руководством рудник «Кумтор» был объектом мирового класса, эксплуатируемым гражданами Кыргызстана в соответствии с самыми высокими международными стандартами в области экологии, безопасности и технологий», — подчеркивает Centerra Gold.

Поскольку правительство назначило внешнего управляющего — Kumtor Gold Company, Centerra больше не контролирует рудник «Кумтор» и, следовательно, не может дальше обеспечивать безопасность сотрудников и деятельности рудника.

Канадская компания также прокомментировала другие утверждения чиновников КР в отношении Centerra Gold Inc. и рудника.

В частности, отмечено, что Kumtor Gold Company (КГК) эксплуатировала рудник «Кумтор» в соответствии с международными экологическими и социальными стандартами, а его деятельность строго соответствовала применимым законам и соглашениям с правительством Кыргызстана.

Рудник работает в соответствии со всеми законами и постановлениями Кыргызской Республики, а также с соглашениями от 2009 года.

Правительство, в том числе Государственное агентство охраны окружающей среды, ежегодно одобряло планы горных работ и разрешения на добычу.

Экологические показатели рудника также неоднократно подвергались внешнему аудиту, в том числе консультантом правительства Кыргызстана по вопросам окружающей среды AMEC Foster Wheeler — всемирно признанной консалтинговой фирмой. Отчеты AMEC подтверждают, что рудник «Кумтор» эксплуатировался в соответствии с передовой международной практикой, и все ее рекомендации были выполнены.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/197677/
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