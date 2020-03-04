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Общество

Сто депутатов проголосовали за поправки в закон об НПО. Кто они

Сто депутатов парламента проголосовали за законопроект, обязывающий некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования

Результаты поименного голосования опубликовал в микроблоге Twitter член фракции СДПК Дастан Бекешев. 

Twitter/Дастан Бекешев
Фото Twitter/Дастан Бекешев. Результаты поименного голосования по законопроекту, обязывающему НПО отчитываться о финансах

В январе 2020 года депутат Бактыбек Райымкулов выступил с инициативой внести поправки в Закон «Об НПО». Парламентарий предлагает обязать законом некоммерческие организации отчитываться об источниках формирования и направлениях расходования финансов. 

Представители гражданского сектора назвали эти поправки дискриминационными

Это не первая попытка ввести дополнительные рычаги контроля над НПО. В 2016-м парламент отклонил в режиме третьего чтения законопроект об иностранных агентах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145499/
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