Сто депутатов проголосовали за поправки в закон об НПО. Кто они

Сто депутатов парламента проголосовали за законопроект, обязывающий некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования.

Результаты поименного голосования опубликовал в микроблоге Twitter член фракции СДПК Дастан Бекешев.

Фото Twitter/Дастан Бекешев. Результаты поименного голосования по законопроекту, обязывающему НПО отчитываться о финансах

В январе 2020 года депутат Бактыбек Райымкулов выступил с инициативой внести поправки в Закон «Об НПО». Парламентарий предлагает обязать законом некоммерческие организации отчитываться об источниках формирования и направлениях расходования финансов.

Представители гражданского сектора назвали эти поправки дискриминационными.

Это не первая попытка ввести дополнительные рычаги контроля над НПО. В 2016-м парламент отклонил в режиме третьего чтения законопроект об иностранных агентах.