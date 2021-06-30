Закон о фейках. Парламент не принял согласованный вариант проекта Асылбаевой

Парламент не принял согласованный вариант законопроекта «О защите от ложной и недостоверной информации». Решение вынесено на сегодняшнем заседании парламента.

Против проголосовали 38 нардепов, за − 59, регистрацию прошли 97 нардепов.

Но депутат Бактыбек Райымкулов заявил, что, не расслышав, не правильно нажал на кнопку.

Напомним, что 26 июня 2020 года депутаты одобрили резонансный закон «О манипулировании информацией». За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Гражданские активисты, отечественные и международные правозащитники требовали от президента Сооронбая Жээнбекова наложить вето на законопроект Гульшат Асылбаевой, угрожающий свободе слова в республике. Однако по Конституции права абсолютного вето у главы государства нет.

Скандальный закон Жээнбеков в июле вернул в Жогорку Кенеш на доработку. Была создана группа по преодолению возражений. В итоге документ сменил название — «О защите от ложной и недостоверной информации».