Жогорку Кенеш инициирует законопроект специально для «Кумтора»

Жогорку Кенеш инициирует законопроект о введении внешнего управления для компаний, работающих по концессионным соглашениям. Об этом на заседании парламента сообщил один из авторов депутат Акылбек Жапаров.

По его словам, вносятся изменения в законы о корпоративном управлении, акционерных обществах и Кодекс о проступках.

Акылбек Жапаров отметил, что изменение касается только компаний, которые работают по концессионному договору. «У нас только одна компания работает по такому договору. Это компания «Кумтор», — уточнил он.

Согласно изменениям, в случае возникновения угрозы жизни и экологии вводится внешнее управление на три месяца.

«Эта компания уже нанесла ущерб на 3,2 миллиарда сомов, и погибли 19 человек. До сих пор угроза не устранена. Компания всегда с деньгами закрывала уголовные дела», — говорит Акылбек Жапаров.

Инициатор отметил, что проект не противоречит соглашению с «Кумтором», так как закон о концессионных компаниях принят в 1992 году и дополнен в 2004-м.