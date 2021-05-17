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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Отмена итогов выборов в трех городах. «Ак Бата» согласна с решением БТИК

Партия «Ак Бата» согласна с решением Бишкекской ТИК о признании итогов голосования в столице недействительными и обжаловать его в Центризбиркоме не собирается. Об этом 24.kg сообщили в политорганизации.

Ранее в ЦИК заявили, что «Эмгек», «Ата Журт Кыргызстан», а также несколько кандидатов от партии «Ак Бата» подали жалобу в Центризбирком на решение ТИК Бишкека. В избирательной комиссии также уточнили, что не согласные с постановлением комиссии претенденты от «Ак Баты» — это Ыргал Кадыралиева и Айжан Беккоенова. В партии также сказали — в списке этих кандидатов нет. Их исключили.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Столичная ТИК отменила итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194216/
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