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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

ЦИК признала недействительными итоги выборов депутатов Ошского горкенеша

ЦИК признала недействительными итоги выборов депутатов Ошского горкенеша. Решение принято сегодня на заседании.

Ранее были признаны недействительными результаты на 27 из 78 участках в южной столице. Центризбирком поддержал рекомендацию рабочей группы. Ее члены ранее заявляли, что массовые нарушения, происходящие в Оше в день голосования, 11 апреля, и также в период агитационной кампании со стороны кандидатов от некоторых партий, поставили под вопрос легитимность кампании. Кроме того, они повлияли на волеизъявление горожан.

В южной столице семипроцентный барьер преодолели четыре политобъединения. Там абсолютное большинство досталось партии «Ата Журт Кыргызстан».

  • «Ата Журт Кыргызстан» — 27 мандатов;
  • «Улуттар биримдиги» — 11 мандатов;
  • «Ыйман нуру» — 4 мандата;
  • «Ынтымак» — 3 мандата.

Центризбирком также обратился к президенту Садыру Жапарову с просьбой объявить в Оше повторные выборы и не допускать для участия в них кандидатов, замешанных в противоправных действиях, таких как подкуп, агитация в день голосования и применение админресурса.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193712/
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