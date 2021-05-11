ЦИК признала недействительными итоги выборов депутатов Ошского горкенеша. Решение принято сегодня на заседании.

Ранее были признаны недействительными результаты на 27 из 78 участках в южной столице. Центризбирком поддержал рекомендацию рабочей группы. Ее члены ранее заявляли, что массовые нарушения, происходящие в Оше в день голосования, 11 апреля, и также в период агитационной кампании со стороны кандидатов от некоторых партий, поставили под вопрос легитимность кампании. Кроме того, они повлияли на волеизъявление горожан.

В южной столице семипроцентный барьер преодолели четыре политобъединения. Там абсолютное большинство досталось партии «Ата Журт Кыргызстан».

«Ата Журт Кыргызстан» — 27 мандатов;

«Улуттар биримдиги» — 11 мандатов;

«Ыйман нуру» — 4 мандата;

«Ынтымак» — 3 мандата.

Центризбирком также обратился к президенту Садыру Жапарову с просьбой объявить в Оше повторные выборы и не допускать для участия в них кандидатов, замешанных в противоправных действиях, таких как подкуп, агитация в день голосования и применение админресурса.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.