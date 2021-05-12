Бишкекская ТИК признала итоги выборов депутатов БГК недействительными.

Ранее, напомним, ТИК обнулила результаты голосования по трем партиям — НДПК, «Эмгек» и «Ак Бата».

Таким образом, больше трети голосов избирателей аннулированы. В этом случае территориальная комиссия отменяет полностью итоги на всех участках. В Бишкеке их 228, и 11 апреля на УИКи пришли 113 тысяч горожан.

В целом 60 тысяч 350 голосов признаны недействительными — 45,5 процента.

ТИК Бишкека просит президента Садыра Жапарова назначить в Бишкеке повторные выборы.

Ранее комиссия отстранила от получения мандатов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании НДПК. В партии назвали решение необоснованным и политически мотивированным.

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Партия «Ак Бата» также отстранена. Признаны недействительными бюллетени с голосами, отданными за партию «Эмгек».

О необходимости перевыборов заявляли и лидеры других партий, а также политики. В частности экс-депутат Исхак Масалиев и бывший министр обороны Исмаил Исаков.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны были быть подведены до 2 мая. Однако БТИК приостановила процесс из-за судов по жалобе партии НДПК.