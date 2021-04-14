Итоги местных выборов. Суд восстановил Ыргал Кадыралиеву в списке кандидатов

Верховный суд восстановил в списке кандидатов от партии «Ак Бата» Ыргал Кадыралиеву. Об этом 24.kg сообщила ее представитель Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, теперь Ыргал Кадыралиева должна получить мандат. В списке она шла под № 4. Лидер «Ак Баты» Нариман Тюлеев подтвердил, что при распределении мест в БГК Кадыралиева может рассчитывать на депутатство.

Напомним, Ыргал Кадыралиева была отстранена от участия по решению Бишкекской ТИК. Она бесплатно раздавала еду. Политорганизации вынесли письменное предупреждение за нарушение правил ведения предвыборной агитации.

11 апреля в Кыргызстане прошли референдум и местные выборы. В Бишкекский городской кенеш, по предварительным данным, прошли шесть партий: «Эмгек» (13,87 процента), «Ак Бата» (12,15 процента), НДПК (10,7 процента), «Ата Журт Кыргызстан» (9,63 процента), «Биздин эл» (7,73 процента), «Ынтымак» (8,3 процента).