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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Сколько мест получат прошедшие в БГК партии

Центризбирком продолжает подсчет голосов. Предварительно, в Бишкекский городской кенеш попадают шесть партий, которые преодолели семипроцентный барьер.

Это «Биздин эл» (8,3 процента), «Ата Журт Кыргызстан» (9,62 процента), «Ак Бата» (12,08 процента), «Эмгек» (13,97 процента), НДПК (10,69 процента), «Ынтымак» (8,3 процента).

За лидеров гонки проголосовали 82 тысячи 564 человека. Это значит, что один мандат в БГК стоит 1 тысячу 835 голосов избирателей. Делим отданные партиям голоса на этот показатель и получаем число мандатов, которое достанется каждой из них.

Предварительно, мандаты распределятся следующим образом:

  • «Эмгек» — 10 мандатов;
  • «Ак Бата» — 9 мандатов;
  • НДПК — 8 мандатов;
  • «Ата Журт Кыргызстан» — 7 мандатов;
  • «Ынтымак» — 6 мандатов;
  • «Биздин эл» — 6 мандатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189673/
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