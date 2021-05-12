Бишкекская ТИК признала недействительными итоги выборов на 23 участках

Сегодня Бишкекская ТИК подводит итоги выборов депутатов БГК.

Рассмотрена жалоба кандидата от партии «Ак Бата» Айжан Беккоеновой. Ранее она была снята с гонки, поскольку участвовала в прокладке дороги в жилмассиве «Ак Бата». Следствие доказало, что факт был. Во время предвыборной кампании помощь в строительстве объектов инфраструктуры кандидатом расценивается как подкуп.

ТИК, обсудив вопрос, восстановила в списке кандидатов Айжан Беккоенову.

Бишкекская ТИК также рассмотрела вопрос о нарушениях со стороны кандидатов партии «Эмгек». Отмечено, что претенденты на мандаты от этой политорганизации применяли через квартальных, глав ТСЖ и МТУ административный ресурс.

В результате отменены итоги на 23 участках. Как уточнил глава комиссии Кайрат Маматов, нарушения, допущенные на этих участках, повлияли на исход голосования.

Ранее, напомним, лидер партии «Ак Бата» экс-мэр столицы Нариман Тюлеев заявил о массовых нарушениях со стороны партии «Эмгек» и потребовал назначить перевыборы. С таким же требованием обратились в ТИК еще четыре партии.

В ЦИК 24.kg пояснили, что перевыборы возможны, если итоги на одной трети участков будут признаны недействительными.

ТИК Бишкека отстранила от получения мандатов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании НДПК. В партии назвали решение необоснованным и политически мотивированным.

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Партия «Ак Бата» в знак протеста отказалась от мандатов.

О необходимости перевыборов заявляли и лидеры других партий, а также политики. В частности экс-депутат Исхак Масалиев и бывший министр обороны Исмаил Исаков.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны были быть подведены до 2 мая. Однако БТИК приостановила процесс из-за судов по жалобе партии НДПК.