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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Бишкекская ТИК признала недействительными итоги выборов на 23 участках

Сегодня Бишкекская ТИК подводит итоги выборов депутатов БГК.

Рассмотрена жалоба кандидата от партии «Ак Бата» Айжан Беккоеновой. Ранее она была снята с гонки, поскольку участвовала в прокладке дороги в жилмассиве «Ак Бата». Следствие доказало, что факт был. Во время предвыборной кампании помощь в строительстве объектов инфраструктуры кандидатом расценивается как подкуп.  

ТИК, обсудив вопрос, восстановила в списке кандидатов Айжан Беккоенову. 

Бишкекская ТИК также рассмотрела вопрос о нарушениях со стороны кандидатов партии «Эмгек». Отмечено, что претенденты на мандаты от этой политорганизации применяли через квартальных, глав ТСЖ и МТУ административный ресурс.

В результате отменены итоги на 23 участках. Как уточнил глава комиссии Кайрат Маматов, нарушения, допущенные на этих участках, повлияли на исход голосования. 

Ранее, напомним, лидер партии «Ак Бата» экс-мэр столицы Нариман Тюлеев заявил о массовых нарушениях со стороны партии «Эмгек» и потребовал назначить перевыборы. С таким же требованием обратились в ТИК еще четыре партии

В ЦИК 24.kg пояснили, что перевыборы возможны, если итоги на одной трети участков будут признаны недействительными.

ТИК Бишкека отстранила от получения мандатов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании НДПК. В партии назвали решение необоснованным и политически мотивированным.

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Партия «Ак Бата» в знак протеста отказалась от мандатов.

О необходимости перевыборов заявляли и лидеры других партий, а также политики. В частности экс-депутат Исхак Масалиев и бывший министр обороны Исмаил Исаков.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны были быть подведены до 2 мая. Однако БТИК приостановила процесс из-за судов по жалобе партии НДПК.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193875/
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