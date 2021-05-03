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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

ЦИК хочет отменить итоги выборов в Токмаке и назначить повторные

Центризбирком рекомендовал отменить итоги выборов в Токмакский горкенеш. Об этом 24.kg сообщила член ЦИК Гульнара Джурабаева.

По ее словам, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов рассмотрела жалобы четырех партий на «Эмгек» и ответные жалобы этой политорганизации. Отменить итоги голосования на семи участках поручено территориальной избирательной комиссии.

«По вопросу «резиновых квартир» мы обращались в правоохранительные органы. Разбирали ситуацию, где прописано по 40-60 человек. Часть этих граждан вошла в список избирателей. Некоторые прописанные граждане проголосовали, соответственно, повлияли на результаты. Мы не знаем, за какие партии эти лица проголосовали, поэтому решили на некоторых участках признать итоги недействительными», — сказала Гульнара Джурабаева.

Она добавила, что еще в 2020 году во время подготовки к выборам в местные кенеши в Токмаке прописалось около 6 тысяч избирателей.

«Тогда ГКНБ до конца не довел это дело, а просто передал материалы милиции. Центризбирком настаивал на том, чтобы все было доведено до конца, но этого не было сделано. У нас была надежда на то, что люди, прописанные там, не придут на выборы, так как они не члены местного сообщества, но часть из них пришла и испортила эти выборы. Некоторые владельцы не знали, что у них прописаны чужие люди, а другие еще в прошлом году признали, что им заплатили деньги», — заметила член ЦИК.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны были быть подведены до 2 мая. Однако БТИК приостановила процесс из-за судебных разбирательств по жалобе партии НДПК.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192767/
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