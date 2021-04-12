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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Итоги выборов. В Ошский горкенеш проходят четыре партии

По данным на 8.00, в Ошский городской кенеш проходят четыре партии.

Абсолютное большинство голосов в южной столице получила партия «Ата Журт Кыргызстан» — 47,99 процента. Следом идут «Улуттар биримдиги» (17,99 процента), «Ыйман нуру» (8,11 процента) и «Ынтымак» (7,36 процента).

За лидеров гонки в южной столице проголосовали 57 тысяч 517 избирателей. Это значит, что один мандат стоит 1 тысячу 278 голосов.

На основе этих данных получается, что мандаты распределятся следующим образом:

  • «Ата Журт Кыргызстан» — 27 мандатов;
  • «Улуттар биримдиги» — 10 мандатов;
  • «Ыйман нуру» — 4 мандата;
  • «Ынтымак» — 4 мандата.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189698/
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