Итоги выборов. В Ошский горкенеш проходят четыре партии

По данным на 8.00, в Ошский городской кенеш проходят четыре партии.

Абсолютное большинство голосов в южной столице получила партия «Ата Журт Кыргызстан» — 47,99 процента. Следом идут «Улуттар биримдиги» (17,99 процента), «Ыйман нуру» (8,11 процента) и «Ынтымак» (7,36 процента).

За лидеров гонки в южной столице проголосовали 57 тысяч 517 избирателей. Это значит, что один мандат стоит 1 тысячу 278 голосов.

На основе этих данных получается, что мандаты распределятся следующим образом: