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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Отмена итогов выборов в БГК. Партии обратятся в суд, если им не вернут залог

Партии не согласны с тем, что Бишкекская ТИК решила не возвращать залоговые 50 тысяч сомов после признания недействительными итогов выборов в БГК.

По словам лидера «Реформы» Клары Сооронкуловой, результаты аннулированы и ТИК обязана вернуть деньги, несмотря на то, что ни одна из политорганизаций не набрала 15 процентов.

«Получается такая же история, как и с парламентскими выборами. ЦИК их признала несостоявшимися, нам пообещали, что вернут залог в размере 5 миллионов сомов, Жогорку Кенеш прописал соответствующую норму в избирательном законодательстве, но мы денег так и не получили. На каком основании? Представьте, что вы пришли на концерт, а он не состоялся. Администрация вам возвращает средства, потраченные на билет. Почему избирательная комиссия решила, что в истории с отменой результатов выборов должно быть по-другому?» — недоумевает она.

Отметим, что «Реформа» готова обратиться в суд. Ее примеру могут последовать и другие участники гонки в Бишкеке.

В выборах в БГК приняли участие 25 партий. Таким образом, общая сумма залога составила 1 миллион 250 тысяч сомов.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Столичная ТИК отменила итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193995/
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