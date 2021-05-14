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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Отмена итогов выборов в Бишкеке. Партиям залоговые деньги не вернут

Партиям, баллотировавшимся в БГК 11 апреля, залоговые деньги не вернут. Об этом 24.kg сообщили в ЦИК.

Уточняется, что для того, чтобы получить внесенную сумму в размере 50 тысяч сомов, нужно было набрать 15 и более процентов. Ни одна из партий столько голосов не получила. «Итоги голосования Бишкекская ТИК признала недействительными. Но поскольку, согласно закону, стоит определенный порог, после которого возвращается залог, и он не преодолен, то политические партии на возврат средств рассчитывать не могут. А вот в Оше залог вернут «Ата Журт Кыргызстану» и «Улуттар Биримдиги», — пояснили в ЦИК.

Глава БТИК Кайрат Маматов сказал 24.kg, что политорганизациям, намеревающимся участвовать в гонке, как только президент объявит повторные выборы, придется заново вносить деньги и составлять списки кандидатов. «Исключений для партий нет. Баллотироваться не смогут только те политики, кто был уличен в нарушениях, таких как подкуп, админресурс и давление на избирателей и членов участковых комиссий», — добавил Кайрат Маматов.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Столичная ТИК отменила итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193968/
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