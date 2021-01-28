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Власть

Выборы-2020. Всем партиям, участвующим в гонке, вернут залоговые деньги

Всем 16 партиям, участвующим в парламентских выборах — 2020, вернут залоговые деньги. Об этом 24.kg сообщил член ЦИК Тынчтык Шайназаров.

По его словам, не возвращать по 5 миллионов сомов «Биримдику», «Мекеним Кыргызстану» и «Кыргызстану» нет оснований.

«В судебном порядке не доказано, что именно действия этих политорганизаций стали причиной массовых нарушений на парламентских выборах 4 октября прошлого года. Более того, официально итоги мы не подводили, поэтому отказывать тем партиям, кто не набрал 5 процентов голосов, согласно действующему на тот момент избирательному законодательству, в возврате их средств мы также не имеем права. Все 16 политобъединений получат свои деньги, как только Жогорку Кенеш примет поправки в закон о выборах и президент подпишет этот пакет», — пояснил Тынчтык Шайназаров.

На счету Центризбиркома сейчас находится 80 миллионов сомов — общая залоговая сумма.

До снижения залога партии должны были внести по 5 миллионов сомов. В гонке, назначенной на 4 октября и итоги которой ЦИК вынуждена была признать недействительными, участвовали 16 политорганизаций.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181407/
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