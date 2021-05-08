100 дней у власти. Как изменился Кыргызстан после инаугурации Садыра Жапарова

Сегодня исполняется ровно 100 дней с того момента, как Садыр Жапаров официально вступил в должность президента страны. Небольшой срок, но за это время было столько событий, что хватит на целую летопись.

24.kg внимательно следит за работой нового главы государства. Представляем основные события, которые произошли за последние три с небольшим месяца.

От парламентаризма к президентству

Началось все еще до вступления Садыра Жапарова в должность президента. Во время январских президентских выборов в стране прошел и референдум. Это был первый в этом году плебисцит. Новая власть решила отказаться от программ и проектов своих предшественников и сменить все. Начали с формы правления.

Большинство кыргызстанцев, пришедших на участки, высказались за то, что стране нужна президентская форма правления.

Предстояло переписать Конституцию. Ведь в Основном законе была прописано, что в Кыргызстане парламентская форма правления. Казалось, что именно поправки станут главным событием года. Но нет, это только начало масштабных изменений в стране.

Первые указы

Инаугурация Садыра Жапарова состоялась 28 января. Уже на следующий день он подписал свои первые пять указов. О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности, новой кадровой политике, защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов, улучшении миграционной ситуации и реформировании горнодобывающей отрасли.

Через 10 дней страну ждали еще пять указов главы государства.

Они касались мер по развитию сферы здравоохранения, дальнейшему развитию финансового рынка, агропромышленного комплекса страны, проведению инвентаризации законодательства и активизации внедрения цифровых технологий.

Интересно, что указ о защите бизнеса был одним из первых. Правда, сами чиновники и силовики исполнять его не спешат до сих пор. Предприниматели жалуются на давление и призывают главу государства приструнить зарвавшихся проверяющих.

В марте Садыру Жапарову пришлось принять указ о дополнительных мерах по защите субъектов предпринимательства.

Силовикам было предписано прекратить бесконечное возбуждение дел по экономическим преступлениям, а Генпрокуратуре проверить законность работы правоохранителей. Существенно ситуацию это не изменило, но некоторый пыл охладило.

Первые визиты

Кроме наведения порядка в стране, президенту важно было и показать себя на международной арене, убедить соседей и партнеров в законности новой власти и ее легитимности. Поэтому свою работу на посту главы государства Садыр Жапаров начал с визитов.

Изначально сообщалось о том, что после вступления в должность новый президент сначала поедет в Нур-Султан, но в последний момент планы изменились.

Первый государственный визит Садыр Жапаров совершил в Россию.

График был более чем насыщенным. За два дня он успел встретиться не только с лидером РФ Владимиром Путиным, но и всей российской «верхушкой», а также с соотечественниками и бизнесом. Заключены первые соглашения. Россия согласилась помочь с системой маркировки товаров и выделить бесплатно вакцину от коронавируса.

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В регионе Садыр Жапаров первым посетил Казахстан. Свой выбор он объяснил тем, что президент Касым-Жомарт Токаев одним из первых пригласил его посетить страну. И Садыр Жапаров пообещал приехать.

Отдыхать было некогда. Почти сразу после поездки в Нур-Султан президент отравился в Узбекистан. Пожалуй, одним из самых важных решений этого визита было то, что стороны договорились ускорить процесс делимитации и демаркации отдельных участков государственной границы.

В Таджикистан Садыр Жапаров не поехал.

Скандальные кенеши

2021 год — это год различных выборов и референдумов. Не успели кыргызстанцы отойти от президентских, как в марте стартовала гонка для желающих стать депутатами местных кенешей.

На 796 мандатов в горкенешах претендовали почти 12 тысяч человек. Всего в гонке участвовали 56 партий. На 7 тысяч 560 мандатов в айыльных кенешах претендовали 18 тысяч 772 человека, из которых 63 кандидата были выдвинуты политическими партиями, остальные являются самовыдвиженцами.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей.

Без скандалов не обошлось. Самая ожесточенная борьба развернулась в Бишкеке и Оше. Оппоненты обвиняли друг друга в подкупе избирателей, применении административного ресурса, давлении, нарушении тайны голосования.

Абсолютное большинство голосов в южной столице получила очередная партия власти — «Ата Журт Кыргызстан» — 47,99 процента. Партии «Ишеним» и «Бир бол» обратились в суд с требованием отменить итоги голосования.

В Бишкеке скандал разразился с партией НДПК. ТИК Бишкека приняла решение отстранить НДПК от получения мандатов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании. ЦИК поддержала решение Бишкекской ТИК об отмене регистрации списка кандидатов от НДПК и признании недействительными бюллетеней с голосами избирателей, отданными за партию. Суды также встали на сторону ЦИК.

Для многих очевидно, что новая власть использует старые методы для устранения конкурентов с политического поля.

Итоги выборов по Бишкеку и Ошу не подведены до сих пор, хотя должны были быть утверждены до 2 мая.

Новая Конституция

Вместе с выборами депутатов местных кенешей страна готовилась и к еще одному историческому событию — принятию нового проекта Конституции. В Основной закон внесли 81 поправку. По сути, разработчики предложили совершенно новый документ, ориентированный на установление жесткой вертикали власти.

Правозащитники и юристы говорили о многочисленных нарушениях при разработке и принятии документа, но это не помешало вынести его на всенародное голосование.

11 апреля в стране прошел уже второй за полгода референдум. На нем большинством голосов утвердили новую Конституцию.

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Садыр Жапаров подписал Основной закон 5 мая, когда в стране отмечают День Конституции. Тогда же он выступил и с первым посланием народу Кыргызстана. Он обозначил главные проблемы государства. По его словам, это слабая экономика, стагнация системы государственного управления, деградация традиционных, культурных и духовных ценностей народа, разобщенность общества и зависимость Кыргызстана от внешних сил, в том числе различных центров влияния.

О главных скандалах и трагедиях, случившихся за последние 100 дней, читайте в следующем материале.