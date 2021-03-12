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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Кыргызстан и Узбекистан договорились оперативно решить вопросы границ

Кыргызстан и Узбекистан договорились ускорить процесс делимитации и демаркации отдельных участков государственной границы. Об этом по итогам переговоров в Ташкенте с президентом Садыром Жапаровым сообщил глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Он отметил, что впервые в истории двусторонних отношений установлены сроки для решения вопроса и обязанности сторон.

«Мы за скорейшее правовое завершение вопросов границы и обеспечения пропускными пунктами. Впервые в истории наших отношений мы прописали, кто, что и когда должен сделать. Мы даже сроки определели: в течение трех месяцев. Перспектива — это три месяца. А по конкретным вопросам мы будем решать в ближайшее время без бюрократии, ответственно и беря на себя все обязательства», — заявил Шавкат Мирзиеев.

Напомним, кыргызско-узбекская граница ранее описана на 85 процентов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186296/
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