Садыр Жапаров подписал указ о дополнительных мерах по защите предпринимателей

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о дополнительных мерах по защите субъектов предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что поступают жалобы на неправомерные действия правоохранительных органов при проведении проверок деятельности хозяйствующих субъектов и бизнес-структур. Кроме того, бизнес просит устранить необоснованное и излишнее вмешательство уполномоченных органов в деятельность субъектов предпринимательства. Поэтому для создания благоприятных условий для развития бизнеса, улучшения инвестиционного климата, оказания поддержки экономической деятельности субъектов предпринимательства, обеспечения их правовой защиты и принят указ.

Всем уполномоченным госорганам, имеющим право на проведение проверок субъектов предпринимательства, поручено неукоснительно соблюдать ограничения, предусмотренные постановлениями правительства, о введении временного запрета (моратория) на проведение проверок субъектов предпринимательства и о введении запрета на проверки субъектов предпринимательства, проводимые правоохранительными органами.

Рекомендовать правоохранительным органам приостановить возбуждение и расследование уголовных дел по экономическим преступлениям, которые подлежат разрешению в гражданско-административном порядке и рассмотрению в судах по гражданским и экономическим делам.

Генеральной прокуратуре, Министерству внутренних дел, Государственному комитету национальной безопасности, Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями, Государственной таможенной службе рекомендовано приостановить проверки банковских счетов граждан Кыргызстана и хозяйствующих субъектов республики. Кроме того, они должны активизировать работу служб собственных расследований/собственной безопасности в части выявления, пресечения деятельности и привлечения к соответствующей ответственности (вплоть до увольнения и привлечения к уголовной ответственности) своих сотрудников:

осуществляющих незаконные проверки хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства и инвесторов и иные действия, направленные на воспрепятствование их законной деятельности;

покровительствующих лицам и субъектам, занимающимся незаконной предпринимательской деятельностью, контрабандой товаров и совершением других экономических преступлений;

замешанных в коррупционных/должностных преступлениях.

Руководители силовых структур должны провести среди личного состава превентивные мероприятия профилактического характера, направленные на недопущение совершения правонарушений.

Установить, что проверки, осуществляемые со стороны правоохранительных органов, могут быть допущены в случаях и порядке, предусмотренных указом о дополнительных мерах по правовой защите субъектов предпринимательства и органов местного самоуправления при проверке их деятельности правоохранительными и налоговыми органами.

Генеральной прокуратуре президент поручил активизировать работу по обеспечению исполнения своего указа и предоставлять ежемесячно информацию о его исполнении в секретариат Совета безопасности.

Правительству рекомендовано рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений и дополнений (поправок) в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, предусматривающих защиту прав предпринимателей и инвесторов от незаконных и необоснованных действий со стороны правоохранительных органов путем исключения:

привлечения к уголовной ответственности учредителей (участников), руководителей и сотрудников субъектов предпринимательства по статье «Коррупция»;

уголовного досудебного производства и привлечения к уголовной ответственности по экономическим спорам, возникающим между хозяйствующими субъектами;

уголовного досудебного производства и привлечения к уголовной ответственности должностных лиц субъектов предпринимательства по обращениям и заявлениям о совершении экономических преступлений без подтверждения суммы ущерба государству соответствующими актами и экспертными заключениями;

привлечения субъектов предпринимательства (учредителей (участников), руководителей и иных должностных лиц) к уголовной ответственности за совершение экономических видов преступлений.

Напомним, что в рамках своих зарубежных визитов в Россию и Казахстан Садыр Жапаров на встречах с представителями крупного иностранного бизнеса отмечал, что в ближайшее время в Кыргызстане будут приняты дополнительные меры по усилению защиты прав инвесторов и улучшению благоприятных условий для ведения предпринимательства.