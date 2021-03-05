16:24
USD 84.80
EUR 101.16
RUB 1.14
Власть

Садыр Жапаров подписал указ о дополнительных мерах по защите предпринимателей

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о дополнительных мерах по защите субъектов предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что поступают жалобы на неправомерные действия правоохранительных органов при проведении проверок деятельности хозяйствующих субъектов и бизнес-структур. Кроме того, бизнес просит устранить необоснованное и излишнее вмешательство уполномоченных органов в деятельность субъектов предпринимательства. Поэтому для создания благоприятных условий для развития бизнеса, улучшения инвестиционного климата, оказания поддержки экономической деятельности субъектов предпринимательства, обеспечения их правовой защиты и принят указ.

Всем уполномоченным госорганам, имеющим право на проведение проверок субъектов предпринимательства, поручено неукоснительно соблюдать ограничения, предусмотренные постановлениями правительства, о введении временного запрета (моратория) на проведение проверок субъектов предпринимательства и о введении запрета на проверки субъектов предпринимательства, проводимые правоохранительными органами.

Рекомендовать правоохранительным органам приостановить возбуждение и расследование уголовных дел по экономическим преступлениям, которые подлежат разрешению в гражданско-административном порядке и рассмотрению в судах по гражданским и экономическим делам.

Генеральной прокуратуре, Министерству внутренних дел, Государственному комитету национальной безопасности, Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями, Государственной таможенной службе рекомендовано приостановить проверки банковских счетов граждан Кыргызстана и хозяйствующих субъектов республики. Кроме того, они должны активизировать работу служб собственных расследований/собственной безопасности в части выявления, пресечения деятельности и привлечения к соответствующей ответственности (вплоть до увольнения и привлечения к уголовной ответственности) своих сотрудников:

  • осуществляющих незаконные проверки хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства и инвесторов и иные действия, направленные на воспрепятствование их законной деятельности;
  • покровительствующих лицам и субъектам, занимающимся незаконной предпринимательской деятельностью, контрабандой товаров и совершением других экономических преступлений;
  • замешанных в коррупционных/должностных преступлениях.

Руководители силовых структур должны провести среди личного состава превентивные мероприятия профилактического характера, направленные на недопущение совершения правонарушений.

Установить, что проверки, осуществляемые со стороны правоохранительных органов, могут быть допущены в случаях и порядке, предусмотренных указом о дополнительных мерах по правовой защите субъектов предпринимательства и органов местного самоуправления при проверке их деятельности правоохранительными и налоговыми органами.

Генеральной прокуратуре президент поручил активизировать работу по обеспечению исполнения своего указа и предоставлять ежемесячно информацию о его исполнении в секретариат Совета безопасности.

Правительству рекомендовано рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений и дополнений (поправок) в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, предусматривающих защиту прав предпринимателей и инвесторов от незаконных и необоснованных действий со стороны правоохранительных органов путем исключения:

  • привлечения к уголовной ответственности учредителей (участников), руководителей и сотрудников субъектов предпринимательства по статье «Коррупция»;
  • уголовного досудебного производства и привлечения к уголовной ответственности по экономическим спорам, возникающим между хозяйствующими субъектами;
  • уголовного досудебного производства и привлечения к уголовной ответственности должностных лиц субъектов предпринимательства по обращениям и заявлениям о совершении экономических преступлений без подтверждения суммы ущерба государству соответствующими актами и экспертными заключениями;
  • привлечения субъектов предпринимательства (учредителей (участников), руководителей и иных должностных лиц) к уголовной ответственности за совершение экономических видов преступлений.

Напомним, что в рамках своих зарубежных визитов в Россию и Казахстан Садыр Жапаров на встречах с представителями крупного иностранного бизнеса отмечал, что в ближайшее время в Кыргызстане будут приняты дополнительные меры по усилению защиты прав инвесторов и улучшению благоприятных условий для ведения предпринимательства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185505/
просмотров: 5056
Версия для печати
Материалы по теме
Достоин ли Садыр Жапаров Нобелевской премии? Опрос
Аскар Сыдыков: Проверки бизнеса стали основной проблемой в экономике
Садыр Жапаров пообещал защищать судей, но предупредил об ответственности
Садыр Жапаров: Состояние и репутация судей упали до беспрецедентного уровня
Президент поздравил кыргызстанцев с Днем ак калпака
Садыр Жапаров поздравил работников судебной системы с праздником
Саммит ОЭС. Приоритеты Кыргызстана озвучил Садыр Жапаров
Садыр Жапаров принял участие в саммите Организации экономического сотрудничества
ГКНБ ведет проверку по факту взлома личной страницы Садыра Жапарова
Дастан Бекешев ответил на комментарий президента Садыра Жапарова
Популярные новости
Дастан Бекешев ответил на комментарий президента Садыра Жапарова Дастан Бекешев ответил на комментарий президента Садыра Жапарова
Финпола больше нет. Постановление о&nbsp;ликвидации структуры подписал премьер Финпола больше нет. Постановление о ликвидации структуры подписал премьер
Сапар Исаков заявляет, что есть заказ на&nbsp;его физическое устранение Сапар Исаков заявляет, что есть заказ на его физическое устранение
Один за&nbsp;всех. Как депутаты голосовали за&nbsp;назначение референдума Один за всех. Как депутаты голосовали за назначение референдума
Бизнес
Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару
Встречай весну с&nbsp;&laquo;народным&raquo; каталогом! Встречай весну с «народным» каталогом!
Весеннее настроение с каталогом от Globus Весеннее настроение с каталогом от Globus
Компания MegaCom выступила генеральным партнером празднования Дня ак калпака Компания MegaCom выступила генеральным партнером празднования Дня ак калпака
7 марта, воскресенье
16:00
Чудаки парковки. Бишкекчане интересуются, когда нарушителей начнут наказывать Чудаки парковки. Бишкекчане интересуются, когда нарушит...
15:47
Скандал в Оперном. Ситуацию на балете «Лебединое озеро» спасли студенты
15:21
Скандал в Оперном. Депутат Жогорку Кенеша предлагает разобраться
15:09
В ДТП на Южной магистрали погиб пассажир такси
15:00
Мгновения жизни. Аламединское ущелье и озеро Ара-Коль