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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Центризбирком утвердил результаты референдума

Центризбирком утвердил результаты референдума. Решение принято сегодня на заседании.

По данным информационной системы ЦИК, всего в плебисците приняли участие 1 миллион 394 тысячи 242 избирателя, или 39,12 процента от зарегистрированных в списках. Большинство из пришедших на участки — 1 миллиона 133 тысяч 485 человек (или 81,3 процента) выбрали президентскую форму правления.

Член избирательной комиссии Гульнара Джурабаева высказала особое мнение. По ее словам, сама процедура принятия закона о назначении референдума имела множество вопросов.

«Короткий срок, в который его провели: экспертно-юридическое сообщество говорило о нарушениях. Сами вопросы должны были быть тщательно изучены, не было общественного обсуждения, законопроект не висел положенного времени. Кроме того, референдум был совмещен с досрочными выборами. У граждан были сложности с получением исчерпывающей информации, многие не были осведомлены по вопросам и не могли дать осознанный ответ. Условия для агитации не были равными, на государственных СМИ в основном поддерживалась президентская форма, что формировало определенное мнение. Поэтому не могу согласиться с результатами», — отметила Гульнара Джурабаева.

Ее поддержал другой член ЦИК Адилет Сатыгулов.

Напомним, 10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и всенародное голосование по определению формы правления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180665/
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