Скандал с НДПК. Верховный суд не удовлетворил жалобу партии

Верховный суд завершил рассмотрение кассационной жалобы партии НДПК на решение административного суда об отмене регистрации списка кандидатов политорганизации и признании бюллетеней с голосами избирателей, поданными за партию, недействительными.

ВС КР поддержал решение административного суда столицы, а также решения Бишкекской ТИК и ЦИК. Таким образом, НДПК не восстановлена в своем праве претендовать на мандаты депутатов БГК как преодолевшая семипроцентный барьер.

Представители политобъединения заявили, что будут настаивать на проведении повторных выборов в Бишкекский горкенеш.

Напомним, на заседании 24 апреля Центризбирком поддержал решение Бишкекской ТИК об отмене регистрации списка кандидатов от НДПК и признании недействительными бюллетеней с голосами избирателей, отданными за партию.

Ранее ТИК Бишкека приняла решение отстранить НДПК от получения мандатов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны были быть подведены до 2 мая. Однако БТИК приостановила процесс из-за судебных разбирательств по жалобе партии НДПК.