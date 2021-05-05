11:39
USD 84.79
EUR 101.79
RUB 1.13
Власть

Послание президента народу. Садыр Жапаров обозначил главные текущие проблемы

Сегодня президент подписал новую Конституцию.

Садыр Жапаров обратился с посланием к народу. Он обозначил главные проблемы государства на сегодняшний день.

По его словам, это:

  • слабая экономика;
  • стагнация системы государственного управления;
  • деградация традиционных, культурных и духовных ценностей народа;
  • разобщенность общества;
  • зависимость Кыргызстана от внешних сил, в том числе различных центров влияния.

По словам главы государства, нам нельзя забывать о том, что мы в течение веков сохранили на огромном евразийском пространстве свое имя «кыргызы».

«Мы живем в самом сердце земли, на перекрестке цивилизаций и переплетения разных культур. Поэтому народу Кыргызстана нужно найти свой путь через свою идентичность, найти собственную модель экономического развития», — сказал президент.

Садыр Жапаров предлагает провести курултай для широкого, открытого, обсуждения ближайших целей развития страны.

У нашего народа испокон веков были две ценности — это свобода и справедливость. Мы с вами свидетели — наш народ не будет терпеть несправедливость и не согласится на жизнь, которая бы ограничивала их права.

Садыр Жапаров

По его словам, надо разработать концепцию естественного управления с учетом природных особенностей кыргызского этноса. Главный принцип — согласовывать какие-либо решения с учетом позиции и интересов граждан.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192944/
просмотров: 300
Версия для печати
Материалы по теме
Владимир Путин презентовал новое российское оружие и припугнул мир
Популярные новости
Камчыбек Ташиев: Мы&nbsp;не&nbsp;намерены требовать у&nbsp;Таджикистана возмещения ущерба Камчыбек Ташиев: Мы не намерены требовать у Таджикистана возмещения ущерба
Ситуация на&nbsp;границе. Таджикистан в&nbsp;этом конфликте не&nbsp;прав&nbsp;&mdash; российский эксперт Ситуация на границе. Таджикистан в этом конфликте не прав — российский эксперт
Второй звонок. Садыр Жапаров и&nbsp;Шавкат Мирзиеев вновь переговорили по&nbsp;телефону Второй звонок. Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев вновь переговорили по телефону
Омурбека Суваналиева отправили в&nbsp;отставку Омурбека Суваналиева отправили в отставку
Бизнес
Группа компаний &laquo;Газпром&raquo; в&nbsp;Кыргызстане передала свыше 5&nbsp;миллионов сомов Баткену Группа компаний «Газпром» в Кыргызстане передала свыше 5 миллионов сомов Баткену
Дистанционное обучение бюджетно: какой тариф подключить? Дистанционное обучение бюджетно: какой тариф подключить?
Полуфинальные матчи Лиги чемпионов! Полуфинальные матчи Лиги чемпионов!
Тарифы от&nbsp;Beeline: Объемный мир образования в&nbsp;Ваших руках! Тарифы от Beeline: Объемный мир образования в Ваших руках!
5 мая, среда
11:27
Послание президента народу. Садыр Жапаров обозначил главные текущие проблемы Послание президента народу. Садыр Жапаров обозначил гла...
11:00
Власть нас не слышит: жители села Максат боятся и никому не верят
10:55
Избиение мальчика в Канте. Отчима приговорили к штрафу
10:50
Назначены новые акимы в районы Баткенской области
10:48
Группа компаний «Газпром» в Кыргызстане передала свыше 5 миллионов сомов Баткену