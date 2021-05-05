Послание президента народу. Садыр Жапаров обозначил главные текущие проблемы

Сегодня президент подписал новую Конституцию.

Садыр Жапаров обратился с посланием к народу. Он обозначил главные проблемы государства на сегодняшний день.

По его словам, это:

слабая экономика;

стагнация системы государственного управления;

деградация традиционных, культурных и духовных ценностей народа;

разобщенность общества;

зависимость Кыргызстана от внешних сил, в том числе различных центров влияния.

По словам главы государства, нам нельзя забывать о том, что мы в течение веков сохранили на огромном евразийском пространстве свое имя «кыргызы».

«Мы живем в самом сердце земли, на перекрестке цивилизаций и переплетения разных культур. Поэтому народу Кыргызстана нужно найти свой путь через свою идентичность, найти собственную модель экономического развития», — сказал президент.

Садыр Жапаров предлагает провести курултай для широкого, открытого, обсуждения ближайших целей развития страны.

У нашего народа испокон веков были две ценности — это свобода и справедливость. Мы с вами свидетели — наш народ не будет терпеть несправедливость и не согласится на жизнь, которая бы ограничивала их права. Садыр Жапаров

По его словам, надо разработать концепцию естественного управления с учетом природных особенностей кыргызского этноса. Главный принцип — согласовывать какие-либо решения с учетом позиции и интересов граждан.