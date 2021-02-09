Садыр Жапаров подписал еще пять указов

Садыр Жапаров подписал пять новых указов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент подписал указы о мерах по развитию сферы здравоохранения, дальнейшему развитию финансового рынка, агропромышленного комплекса страны, проведению инвентаризации законодательства и активизации внедрения цифровых технологий.

Указ о неотложных мерах по развитию сферы здравоохранения и улучшению качества жизни и здоровья населения в Кыргызстане направлен на совершенствование деятельности организаций здравоохранения в вопросах охраны и укрепления здоровья населения, профилактики заболеваний. Кроме того, благодаря его реализации ожидаются повышение качества и доступности медицинских услуг, оказываемых гражданам и юридическим лицам, улучшение материально-технического обеспечения, управления кадровыми ресурсами и дальнейшее внедрение цифровых технологий в систему здравоохранения.

Указом о мерах по дальнейшему развитию финансового рынка предусматриваются меры по дальнейшему развитию финансового рынка страны для ускорения его развития и процесса его цифровизации, упрощения процедур получения финансовых услуг для граждан и предпринимателей и создания благоприятной среды для притока инвестиций в данный сектор.

Основной задачей указа о мерах по развитию агропромышленного комплекса являются разработка и последовательное осуществление мер по развитию приоритетных направлений агропромышленного комплекса по обеспечению продовольственной безопасности страны посредством повышения производства и экспортного потенциала продукции сельского хозяйства, оказания государственной поддержки для достижения поставленных целей.

Для оптимизации и совершенствования всей законодательной базы, проведения масштабного и качественного ее изменения, основанного на пересмотре действующих ценностей и принципов, новых ориентиров, направленного на защиту прав и интересов гражданина и юридических лиц, подписан указ о проведении инвентаризации законодательства Кыргызстана.

Указ о дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению определяет основные задачи по построению в ближайшее время устойчивого цифрового взаимодействия между государством, бизнесом и гражданами. Целью указа является принятие дальнейших мер по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению.

«Правительству рекомендуется принять все необходимые меры для реализации задач, вытекающих из указов», — говорится в сообщении.