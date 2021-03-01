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Власть

Садыр Жапаров о том, почему первой из стран Центральной Азии посетит Казахстан

«У меня запланирована поездка в Узбекистан. Кроме того, есть в планах визиты в Китай и Турцию», — рассказал агентству «Казинформ» президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

По его словам, президент РК Касым-Жомарт Токаев одним из первых пригласил его посетить Казахстан. Садыр Жапаров пообещал приехать. Это одна из причин, почему первый визит из всех государств Центральной Азии он совершит в эту страну.

«Во-вторых, мы, казахи и кыргызы, — братские, соседние страны. У нас есть множество общих интересов, которые объединяют нас. Поэтому я еду в братскую, родственную страну. Почему первая поездка была в Россию? С российской стороной у нас были подготовленные к скорейшему подписанию протоколы и договоры. Мы должны прилагать большие усилия для достижения высокого уровня взаимоотношений со всеми государствами. Такова наша политика», — сказал президент КР.

Садыр Жапаров отметил, что на переговорах с Казахстаном, при подписании любых договоров, даже если возникают вопросы, между странами не должно быть споров и конфликтов.

«Мы не должны строить свои планы, исходя из сиюминутных интересов. В ходе визита в Казахстан будет подписан ряд соглашений и договоренностей. Но между нами не должно быть ни одного нерешаемого вопроса. Нерешенных вопросов сегодня нет. Если будут какие-то малозначительные вопросы, то мы их решим путем переговоров», — заверил Садыр Жапаров.

Президент также отметил, что в ЕАЭС, ШОС, ОДКБ, СНГ имеется множество вопросов. У граждан Казахстана и Кыргызстана есть общие интересы в решении этих вопросов. В 90 процентах вопросов интересы двух стран схожи, потому что стороны защищают общие интересы и принципы. Эта работа будет продолжаться и в будущем.

Напомним, что 2-3 марта Садыр Жапаров с государственным визитом посетит Казахстан.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185004/
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