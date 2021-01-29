Садыр Жапаров подписал первые пять указов. Какие и о чем

Президент Садыр Жапаров сегодня подписал свои первые пять указов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Подписаны указы о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности, новой кадровой политике, защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов, улучшении миграционной ситуации и реформировании горнодобывающей отрасли, говорится в сообщении.

Первым указом Садыра Жапарова стал Указ «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности».

Отмечается, что документ направлен на воспитание граждан через усвоение ими высоких моральных норм, традиций, традиционных семейных и общественных ценностей, здорового образа жизни, приобщение к системе общих человеческих ценностей, отражающих богатство, своеобразие и единство культур народов страны.

Второй Указ — «О новой государственной кадровой политике». Сообщается, что он позволит создать условия для обеспечения равного доступа граждан на государственную и муниципальную службу, сформировать эффективный кадровый резерв на все должности с привлечением профессионалов и прогрессивной молодежи, снизить риск коррупционных проявлений в решении кадровых вопросов.

Третьим Указом «О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов» предусмотрены меры по усилению защиты собственности, предпринимателей и инвесторов, исключению необоснованного вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства.

В целях стабилизации миграционных процессов подписан Указ «О принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации».

Пятый Указ «О вопросах реформирования горнодобывающей отрасли Кыргызской Республики» направлен на совершенствование нормативной правовой базы в сфере недропользования, промышленной и экологической безопасности, создание условий для привлечения инвестиций в сферу. Разработка участков недр общегосударственного значения будет вестись исключительно национальной горнодобывающей компанией со 100-процентным участием государства в уставном капитале, за исключением предприятий, имеющих лицензию и разрабатывающих участки на момент принятия Горного кодекса КР.