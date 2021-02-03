19:37
USD 84.80
EUR 102.48
RUB 1.12
Власть

Отправлены в отставку некоторые члены правительства

Президент Садыр Жапаров подписал указ об освобождении ряда членов правительства от исполнения ранее возложенных обязанностей.

Читайте по теме
Новая структура правительства: как она выглядит и из каких ведомств состоит

Таким образом, освобождены от приставки и. о. и занимаемой должности вице-премьеры Максат Мамытканов, Эльвира Сурабалдиева и Равшанбек Сабиров.

Освобождены также руководитель аппарата кабмина Бактыбек Аманбаев, министр финансов Кыялбек Мукашев, глава Минюста Марат Джаманкулов, министр экономики Санжар Муканбетов.

Не являются больше и. о. министра сельского хозяйства и министра транспорта и дорог Тилек Токтогазиев и Бакыт Бердалиев.

Освобожден от занимаемой должности министр культуры, информации и туризма Нуржигит Кадырбеков. Ализа Солтонбекова больше не возглавляет Министерство труда и социального развития, а Эрлис Тердикбаев — Госкомитет по делам обороны.

Отправлен в отставку председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Жыргалбек Сагынбаев. Освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей главы Госкомитета информационных технологий и связи Алтынбек Исмаилов.

Отметим, сегодня на пленарном заседании парламента депутаты рассмотрели и утвердили новый состав и структуру правительства.

На сессии зарегистрировано 72 нардепа. За новый кабмин проголосовал 71 депутат, против — один.

Улукбек Марипов заявил, что будет работать вместе с парламентом. Все замечания, по его словам, учтены и записаны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182225/
просмотров: 1466
Версия для печати
Материалы по теме
Президент Садыр Жапаров подписал указы о назначении членов правительства
Поддерживаете ли вы стремление властей оптимизировать правительство? Опрос
Камчыбек Ташиев рассказал об успехах ГКНБ в борьбе с коррупцией
Улукбек Марипов обещает не вмешиваться в кадровую политику министерств
Всем терпения. Садыр Жапаров прокомментировал новую структуру правительства
Новый состав правительства. Кандидатуры двух женщин предложили в министры
Новая структура правительства: как она выглядит и из каких ведомств состоит
Новая структура правительства: под каким министерством будет работать таможня
Новая структура правительства: государственные службы и агентства упраздняются
Новая структура правительства: два новых министерства и куда уйдет ГРС
Популярные новости
Экс-президент Сооронбай Жээнбеков с&nbsp;семьей покинул Кыргызстан Экс-президент Сооронбай Жээнбеков с семьей покинул Кыргызстан
Новая структура правительства. Какие госорганы намерены упразднить власти Новая структура правительства. Какие госорганы намерены упразднить власти
Толгонай Стамалиева рассказала, куда и&nbsp;зачем вылетел Сооронбай Жээнбеков Толгонай Стамалиева рассказала, куда и зачем вылетел Сооронбай Жээнбеков
Кто войдет в&nbsp;новый состав правительства. Список Кто войдет в новый состав правительства. Список
Бизнес
Алия Чыныбаева назначена председателем правления ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; Алия Чыныбаева назначена председателем правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»
1+1. Получи телефон в&nbsp;подарок при покупке смартфона Tecno Camon&nbsp;12 Air 1+1. Получи телефон в подарок при покупке смартфона Tecno Camon 12 Air
Дело Дуйшенбека Зилалиева. Свидетели обвинения отказались от&nbsp;своих показаний Дело Дуйшенбека Зилалиева. Свидетели обвинения отказались от своих показаний
Новые тарифные планы &laquo;Интернет&raquo; и&nbsp;&laquo;Звонки&raquo; от&nbsp;MegaCom! Новые тарифные планы «Интернет» и «Звонки» от MegaCom!
3 февраля, среда
19:14
В городе Ош задержали водителя KIA, сбившего пешехода В городе Ош задержали водителя KIA, сбившего пешехода
19:05
Садыр Жапаров: Нам предстоят сложные времена
19:02
Реабилитация Макмала. Жители просят трудоустраивать граждан из малоимущих семей
18:52
Бизнес-омбудсмен обеспокоен уголовными делами против предпринимателей
18:36
Президент Садыр Жапаров подписал указы о назначении членов правительства