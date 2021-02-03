Отправлены в отставку некоторые члены правительства

Президент Садыр Жапаров подписал указ об освобождении ряда членов правительства от исполнения ранее возложенных обязанностей.

Читайте по теме Новая структура правительства: как она выглядит и из каких ведомств состоит

Таким образом, освобождены от приставки и. о. и занимаемой должности вице-премьеры Максат Мамытканов, Эльвира Сурабалдиева и Равшанбек Сабиров.

Освобождены также руководитель аппарата кабмина Бактыбек Аманбаев, министр финансов Кыялбек Мукашев, глава Минюста Марат Джаманкулов, министр экономики Санжар Муканбетов.

Не являются больше и. о. министра сельского хозяйства и министра транспорта и дорог Тилек Токтогазиев и Бакыт Бердалиев.

Освобожден от занимаемой должности министр культуры, информации и туризма Нуржигит Кадырбеков. Ализа Солтонбекова больше не возглавляет Министерство труда и социального развития, а Эрлис Тердикбаев — Госкомитет по делам обороны.

Отправлен в отставку председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Жыргалбек Сагынбаев. Освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей главы Госкомитета информационных технологий и связи Алтынбек Исмаилов.

Отметим, сегодня на пленарном заседании парламента депутаты рассмотрели и утвердили новый состав и структуру правительства.

На сессии зарегистрировано 72 нардепа. За новый кабмин проголосовал 71 депутат, против — один.

Улукбек Марипов заявил, что будет работать вместе с парламентом. Все замечания, по его словам, учтены и записаны.