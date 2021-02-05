12:54
USD 84.80
EUR 101.64
RUB 1.12
Власть

Айжан Садыркулова будет исполнять обязанности главы Счетной палаты

Айжан Садыркулова будет исполнять обязанности главы Счетной палаты. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

По данным пресс-службы главы государства, на Айжан Садыркулову возложено исполнение обязанностей председателя Счетной палаты.

Согласно подписанному указу, на аудитора Счетной палаты Садыркулову Айжан Медетовну возложено исполнение обязанностей председателя Счетной палаты на срок окончания ее полномочий аудитора.

Айжан Садыркулова — дочь экс-главы администрации президента Медета Садыркулова, жестоко убитого 13 марта 2009 года. Суд признал организаторами убийства брата сбежавшего президента Курманбека Бакиева Жаныша и его приближенных.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182435/
просмотров: 483
Версия для печати
Материалы по теме
Новая Конституция: спорная редакция может ударить по имиджу Садыра Жапарова
Пост премьер-министра будет упразднен. Садыр Жапаров о реформах в правительстве
Для финансовой системы Кыргызстана 2020 год закончился хорошими показателями
Садыр Жапаров: Нам предстоят сложные времена
Премьер-министр и члены правительства принесли присягу
У президента Садыра Жапарова появился новый советник
Как инвесторы потеряли $800 тысяч, вложив в здание Садыра Жапарова и его друзей
Всем терпения. Садыр Жапаров прокомментировал новую структуру правительства
Рассчитываю на защиту инвесторов. Садыра Жапарова поздравил глава Сrocus Group
Постройте школу, и вас полюбят. Мальчик из Тюпа обратился к Садыру Жапарову
Популярные новости
Экс-президент Сооронбай Жээнбеков с&nbsp;семьей покинул Кыргызстан Экс-президент Сооронбай Жээнбеков с семьей покинул Кыргызстан
Толгонай Стамалиева рассказала, куда и&nbsp;зачем вылетел Сооронбай Жээнбеков Толгонай Стамалиева рассказала, куда и зачем вылетел Сооронбай Жээнбеков
Новая структура правительства. Какие госорганы намерены упразднить власти Новая структура правительства. Какие госорганы намерены упразднить власти
Кто войдет в&nbsp;новый состав правительства. Список Кто войдет в новый состав правительства. Список
Бизнес
Как срочно отправить деньги по&nbsp;КР не&nbsp;выходя из&nbsp;дома? Через &laquo;Керемет Банк&raquo;! Как срочно отправить деньги по КР не выходя из дома? Через «Керемет Банк»!
Sensor Group завершила обследование Джеруя. Хвостохранилище признано безопасным Sensor Group завершила обследование Джеруя. Хвостохранилище признано безопасным
Алия Чыныбаева назначена председателем правления ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; Алия Чыныбаева назначена председателем правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»
1+1. Получи телефон в&nbsp;подарок при покупке смартфона Tecno Camon&nbsp;12 Air 1+1. Получи телефон в подарок при покупке смартфона Tecno Camon 12 Air
5 февраля, пятница
12:45
Дайте нам работать! Торговцы с Ошского рынка вышли на митинг Дайте нам работать! Торговцы с Ошского рынка вышли на м...
12:44
Токтайым Уметалиева: Заявления об увольнении Рашита Бостонова нет
12:22
Айжан Садыркулова будет исполнять обязанности главы Счетной палаты
12:19
Для зараженных COVID-19 свободны 295 коек в медучреждениях Бишкека
12:09
Дело «Кыргызнефтегаза». Статус Рашита Бостонова в уголовном деле не подтвержден