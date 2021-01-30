Глава пресс-службы Садыра Жапарова задержан за вымогательство взятки

По подозрению в вымогательстве взятки в особо крупном размере задержан заведующий отдела информационной политики аппарата президента Кыргызстана А.Н.С. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Отметим, что указанную должность занимает Нургазы Анаркулов. Его имя и фамилия совпадают с инициалами.

Фото из соцсетей. Задержание заведующего отделом информационной политики аппарата президента

Уточняется, что подозреваемый задержан в рамках проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности в органах государственной власти.

«А.Н.С., злоупотребляя занимаемым должностным положением и преследуя цель личного материального обогащения, вымогал денежные средства в особо крупном размере у претендента на одну из руководящих государственных должностей за положительное решение вопроса о назначении», — говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное производство по признакам преступления по статье 326 (вымогательство взятки) УК КР.