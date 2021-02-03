Президент Садыр Жапаров подписал указы о назначении членов правительства

Президент Садыр Жапаров подписал указы о назначении премьер-министра, первого вице-премьера и членов правительства.

Согласно им, главой кабмина назначен Улукбек Марипов, первым вице-премьером — Артем Новиков.

Улукбек Кармышаков назначен вице-премьер-министром, министром экономики и финансов, руководителем аппарата правительства стал Женишбек Асанкулов.

Министром обороны — Таалайбек Омуралиев, главой МИД остался Руслан Казакбаев. Министром юстиции назначена Асель Чынбаева, главой МВД — Улан Ниязбеков.

Сохранили портфели министры здравоохранения и образования Алымкадыр Бейшеналиев и Алмазбек Бейшеналиев. Гулмира Абдралиева назначена министром транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций.

Кубанычбек Турдубаев стал министром энергетики и промышленности. Аскарбек Джаныбеков назначен министром сельского, водного хозяйства и развития регионов.

Главой МЧС стал Бообек Ажикеев. Кайрат Иманалиев — министром культуры, информации и спорта.

Председателем ГКНБ остался Камчыбек Ташиев.

Сегодня на пленарном заседании парламента депутаты рассмотрели и утвердили новый состав и структуру правительства.

На сессии зарегистрировано 72 нардепа. За новый кабмин проголосовал 71 депутат, против — один.

Улукбек Марипов заявил, что будет работать вместе с парламентом. Все замечания, по его словам, учтены и записаны.