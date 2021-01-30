Кыргызстан: кадровые перестановки за 25-29 января

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Садыр Жапаров вступил в должность президента.

В Кыргызской национальной филармонии прошла церемония инаугурации.

Садыр Жапаров принес присягу кыргызскому народу. Глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова вручила ему удостоверение президента и штандарт.

По данным информационной системы Центризбиркома, всего на досрочных выборах главы государства проголосовали 1 миллион 395 тысяч 529 избирателей, из них 1 миллион 105 тысяч 248 человек (79,2 процента) — за Садыра Жапарова.

Медетбек Букуев назначен советником президента Кыргызстана.

Медетбек Букуев родился 22 мая 1956 года в селе Кегеты. Окончил Кыргызский государственный институт физической культуры, Кыргызско-Российский Славянский университет, «юриспруденция».

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Возглавлял кафедру футбола и гандбола в Кыргызском государственном институте физической культуры.

В 1995 году он стал инициатором создания в Кыргызстане Ассоциации мини-футбола.

В 2015-м присвоено звание заслуженного тренера КР.

В 2016 году за достигнутые успехи в области науки ему присвоено научное звание профессора.

Медетбек Букуев значился в списке партии «Мекенчил» на выборах-2020 в Жогорку Кенеш.

Нурбек Сыдыгалиев стал вице-спикером Жогорку Кенеша.

Ранее Мирлан Бакиров сложил свои полномочия.

Было предложено две кандидатуры. За Уланбека Исмаилова проголосовали 38 депутатов, за Нурбека Сыдыгалиева — 77.

Он — член фракции «Ата Мекен». Ему 46 лет. Депутатом шестого созыва стал год назад — в январе 2020-го.

Юрий Петров стал общественным советником по транспорту и. о. мэра Бишкека.

Балбак Тулобаев попросил руководителей частных фирм-перевозчиков избрать одного представителя, который станет общественным советником по транспорту.

Сюжет по теме Проблемные маршрутки

На собрании за директора ОсОО «Батыр Хан Мурагер» Юрия Петрова проголосовали 18 человек.

Напомним, столичные перевозчики потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов предложено повысить до 10 сомов вне зависимости от времени. Пенсионеры и дети будут оплачивать 8 сомов.

Директором Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы назначили Ильяза Ташболот уулу.

Певица Самара Каримова, против назначения которой выступал коллектив музучилища, отказалась от должности.

Замминистра культуры Илязбек Балташев заявил, что никто не выступает против нового руководителя, однако позже в соцсетях педагоги сообщили обратное.

Ильяз Ташболот уулу работает в музыкальном училище с 2008 года.

О кадровых перестановках с 18 по 22 января читайте здесь.