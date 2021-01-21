Садыр Жапаров сложил полномочия премьер-министра

Победивший на досрочных выборах президента 10 января Садыр Жапаров официально сложил полномочия премьер-министра. Об этом сообщил журналистам руководитель аппарата президента Суюнбек Касмамбетов.

По его словам, решение уйти в отставку с поста главы кабмина Садыром Жапаровым принято накануне после официального утверждения ЦИК итогов голосования. «В результате правительство полностью ушло в отставку. Однако они продолжат выполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет назначен новый кабинет министров», — сказал Суюнбек Касмамбетов.

Инаугурация Садыра Жапарова пройдет в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова 28 января.