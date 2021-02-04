Отправленная в отставку глава ликвидированного Минтруда стала замглавы Минздрава

Ализа Солтонбекова назначена первым заместителем министра здравоохранения и социального развития. Распоряжение подписал глава кабмина Улукбек Марипов.

Уточняется, что Министерство труда и социального развития упразднено и его функции перешли в ведение Минздрава.

Накануне на пленарном заседании парламента депутаты рассмотрели и утвердили новый состав и структуру правительства.

На сессии зарегистрировано 72 нардепа. За новый кабмин проголосовал 71 депутат, против — 1.

Улукбек Марипов заявил, что будет работать вместе с парламентом. Все замечания, по его словам, учтены и записаны.