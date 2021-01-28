Теперь полноправный. Садыр Жапаров вступил в должность президента

В Кыргызской национальной филармонии проходит церемония инаугурации вновь избранного президента Садыра Жапарова.

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова зачитала постановление о том, что Садыр Жапаров победил на досрочных президентских выборах.

Избранный президент принес присягу кыргызскому народу. Он отметил, что на посту главы государства перед богом и народом будет править справедливо, защищать права человека и соблюдать нормы Конституции.

Глава Центризбиркома вручила Садыру Жапарову удостоверение президента и штандарт. В зале прозвучал Государственный гимн Кыргызской Республики.