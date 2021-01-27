Скандал в музучилище Оша продолжается. Коллектив опять против нового назначенца

Коллектив Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы выступает против назначения новым директором Ильяза Ташболот уулу.

По их словам, он высказывал поддержку певице Самаре Каримовой, когда ее назначили главой училища.

«Ильяз Ташболот уулу не был на нашей стороне, он был за Самару Каримову. Он человек мужа певицы Асана. Поэтому мы против. Министерству культуры надо было спросить наше мнение. У нас есть три кандидатуры, в том числе Жаныбека Ботобекова», — рассказали педагоги.

Ильяз Ташболот уулу работает в музыкальном училище с 2008 года. Его сегодня назначили директором учебного заведения.

Напомним, певицу Самару Каримову назначили директором Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы 30 октября 2018-го. Через несколько дней министр культуры Азамат Жаманкулов отменил приказ о назначении, потому что тот оказался незаконным и был подписан статс-секретарем ведомства до прихода нового министра.

Певица подала в суд на Минкультуры. Выиграв процесс, она была восстановлена в должности. 15 января Самара Каримова, несмотря на сопротивление коллектива и акции протеста, приступила к работе. Однако позже Минкультуры обжаловало решение суда и подало апелляцию. Через некоторое время Самара Каримова сдалась и отказалась от должности руководителя музучилища.