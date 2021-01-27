17:38
USD 84.80
EUR 102.93
RUB 1.12
Общество

Скандал в музучилище Оша продолжается. Коллектив опять против нового назначенца

Коллектив Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы выступает против назначения новым директором Ильяза Ташболот уулу.

По их словам, он высказывал поддержку певице Самаре Каримовой, когда ее назначили главой училища.

«Ильяз Ташболот уулу не был на нашей стороне, он был за Самару Каримову. Он человек мужа певицы Асана. Поэтому мы против. Министерству культуры надо было спросить наше мнение. У нас есть три кандидатуры, в том числе Жаныбека Ботобекова», — рассказали педагоги.

Ильяз Ташболот уулу работает в музыкальном училище с 2008 года. Его сегодня назначили директором учебного заведения.

Напомним, певицу Самару Каримову назначили директором Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы 30 октября 2018-го. Через несколько дней министр культуры Азамат Жаманкулов отменил приказ о назначении, потому что тот оказался незаконным и был подписан статс-секретарем ведомства до прихода нового министра.

Певица подала в суд на Минкультуры. Выиграв процесс, она была восстановлена в должности. 15 января Самара Каримова, несмотря на сопротивление коллектива и акции протеста, приступила к работе. Однако позже Минкультуры обжаловало решение суда и подало апелляцию. Через некоторое время Самара Каримова сдалась и отказалась от должности руководителя музучилища.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181402/
просмотров: 690
Версия для печати
Материалы по теме
Скандал в музучилище Оша. Новым директором стал Ильяз Ташболот уулу
Айжан Чыныбаева: В Бишкеке необходимо построить 30 музыкальных школ
Скандал в музучилище Оша. Студенты поддерживают Самару Каримову
Скандал в музучилище Оша. Коллектив вновь митингует против Самары Каримовой
Пока не директор. Рассмотрение дела Самары Каримовой продолжится
Нет морального права. Эльвира Сурабалдиева о назначении Самары Каримовой
Скандал в музучилище Оша. Бывший директор поддерживает Самару Каримову
Скандал в музучилище. Минкультуры недовольно решением суда и хочет его оспорить
Скандал в музучилище Оша. Самара Каримова взломала замок и проникла в здание
Кылычбеку Саркарбаеву изменили меру пресечения
Популярные новости
Видео замерзшего Иссык-Куля. Специалисты уверяют, что это не&nbsp;фейк Видео замерзшего Иссык-Куля. Специалисты уверяют, что это не фейк
Изнасилование мальчика в&nbsp;бане. В&nbsp;МВД напоминают: призывы к&nbsp;самосуду незаконны Изнасилование мальчика в бане. В МВД напоминают: призывы к самосуду незаконны
Как кризис в&nbsp;Кыргызстане заставил семью Алмаза Касымова переехать за&nbsp;границу Как кризис в Кыргызстане заставил семью Алмаза Касымова переехать за границу
Возвращение в&nbsp;школу. Как родителям уберечь детей от&nbsp;COVID-19 Возвращение в школу. Как родителям уберечь детей от COVID-19
Бизнес
Дефицита куриных яиц нет. Комментарий сетей Globus и&nbsp;&laquo;Народный&raquo; Дефицита куриных яиц нет. Комментарий сетей Globus и «Народный»
Мобильный оператор&nbsp;О! продолжает расширять охват и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! продолжает расширять охват и емкость сети 4G LTE
Как справился &laquo;Оптима Банк&raquo; с&nbsp;вызовами 2020&nbsp;года, включая смену акционера? Как справился «Оптима Банк» с вызовами 2020 года, включая смену акционера?
Подключайте тариф M2M для &laquo;умных&raquo; устройств Подключайте тариф M2M для «умных» устройств
27 января, среда
17:37
Олимпийские игры в Токио. Кыргызстан планирует завоевать три медали Олимпийские игры в Токио. Кыргызстан планирует завоеват...
17:34
МВД: В день инаугурации дороги в Бишкеке перекрывать не будут
17:26
В Кыргызстане в реальном режиме работает 1 тысяча 21 детский сад
17:04
Скандал в музучилище Оша продолжается. Коллектив опять против нового назначенца
16:47
Дефицита куриных яиц нет. Комментарий сетей Globus и «Народный»