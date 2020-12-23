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Власть

Мирлан Бакиров официально сложил полномочия вице-спикера парламента

Депутат Мирлан Бакиров сегодня на пленарном заседании Жогорку Кенеша официально сложил полномочия вице-спикера.

По его словам, решение принято добровольно. «Если кого обидел словом, то простите», — добавил Мирлан Бакиров.

В свою очередь его коллега Аида Касымалиева посетовала, что, вероятно, Мирлан Бакиров поспешил с отставкой. «Можно было бы доработать до конца срока. Осталось немного. Но мы уважаем ваше решение в любом случае», — сказала она.

Отметим, накануне лидер парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев написал на своей странице в Instagram, что решением политсовета партии «Онугуу-Прогресс» на должность заместителя торага ЖК выдвинут Уланбек Исмаилов.

Ссылка: https://24.kg/vlast/177666/
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