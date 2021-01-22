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Общество
Сюжет: Проблемные маршрутки

Водители бишкекских маршруток потребовали поднять оплату до 20 сомов

Водители бишкекских маршруток требуют поднять оплату до 20 сомов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, сегодня на заседании в мэрии частные перевозчики потребовали поднять оплату за проезд в маршрутках до 19-20 сомов. И. о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев предложил остановиться пока на 15 сомах.

Тариф для автобусов и троллейбусов и. о. градоначальника предложил повысить до 10 сомов вне зависимости от времени. Пенсионеры и дети будут оплачивать 8 сомов.

Кроме того, и. о. мэра поручил создать совет по транспортной политике при мэрии, который станет площадкой для встреч горожан, водителей, сотрудников муниципалитета и руководителей частных компаний-перевозчиков для проведения реформы столичной транспортной системы.

Руководители фирм-перевозчиков сообщили, что зачинщиками забастовки водителей стали третьи лица, которые пытались дестабилизировать ситуацию внутри коллективов.

Напомним, в начале прошлой недели водители маршруток потребовали увеличить оплату проезда до 15 сомов, угрожая приостановить работу. В муниципалитете была создана рабочая группа по рассмотрению вопроса о повышении тарифа на проезд в маршрутках.

Ранее в ГУВД проинформировали, что все перевозчики письменным уведомлением предупреждены: в случае срыва работы общественного транспорта столичная мэрия пересмотрит сотрудничество с частными фирмами и будут приняты соответствующие меры.

Утром 18 января 500 водителей маршруток не вышли на работу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180901/
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