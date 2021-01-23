Кыргызстан: кадровые перестановки за 18-22 января

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Садыр Жапаров сложил полномочия премьер-министра, правительство ушло в отставку.

ЦИК объявила его победителем досрочных выборов президента Кыргызстана.

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По данным информационной системы Центризбиркома, всего на досрочных выборах главы государства проголосовали 1 миллион 395 тысяч 529 избирателей, из них 1 миллион 105 тысяч 248 человек (79,2 процента) — за Садыра Жапарова.

Члены правительства исполняют обязанности до формирования нового кабинета министров в соответствии с законодательством Кыргызстана. Исполняет обязанности премьер-министра Артем Новиков.

Инаугурация шестого президента пройдет в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова 28 января.

Сыртбай Мусаев назначен председателем Нацкомиссии по государственному языку при президенте.

Ранее должность занимал Назаркул Ишекеев. Он освобожден согласно поданному заявлению.

Сыртбай Мусаев родился 28 декабря 1953 года. Окончил факультет кыргызской филологии Кыргызского национального университета, был стажером-исследователем Института языкознания Академии наук СССР (Москва). Доктор филологических наук, профессор.

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Заведовал кафедрой кыргызского языкознания КНУ, был деканом факультета журналистики Кыргызского национального университета, проректором по учебной и научной работе Иссык-Кульского государственного университета имени Касыма Тыныстанова (Каракол).

2003-2004 — ректор Бишкекского гуманитарного университета имени Кусеина Карасаева (Бишкек);

2004-2005 — президент Национальной телерадиокорпорации КР;

2005-2006 — первый проректор Чуйского университета;

с 2006-го — директор Института лингвистики КГУ имени Ишеналы Арабаева.

Опубликовал свыше 250 научных статей, издано свыше 25 книг, из них 15 научных монографий, три учебника «Кыргыз тили» для общеобразовательных школ, два учебника для вузов, пять литературно-публицистических книг. Подготовил 21 кандидата, шесть докторов наук.

Кадровые перестановки в мэрии Бишкека.

В порядке ротации Таалайбек Акматбаев назначен начальником управления городского транспорта столичной мэрии.

Таалайбек Акматбаев родился 15 марта 1978 года. До назначения занимал пост заместителя главы Октябрьской районной администрации муниципалитета по вопросам благоустройства и ЖКХ. В столичной мэрии работает с 2008-го.

Конокбай Миназаров стал главным инженером муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис». С 2010 по 2019 год он возглавлял МП «Испытательная дорожная лаборатория» столичного муниципалитета.

О кадровых перестановках с 11 по 15 января читайте здесь.