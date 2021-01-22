Самара Каримова отказалась от должности директора музучилища в городе Ош

Певица Самара Каримова отказалась от должности директора Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы. Об этом она написала на своей странице в социальной сети.

По ее словам, она намерена написать заявление и направить министру культуры, информации и туризма Нуржигиту Кадырбекову.

«Я законно вступила в должность, хотела развивать училище. Но коллектив не согласен. Они действуют под давлением 5-6 человек. Видимо, сотрудникам учебного заведения не хочется развития. Они согласны с сегодняшним состоянием. Даже не думают, что на улице XXI век. Кроме того, журналисты, которые живут за счет денег Запада, односторонне освещали событие, провоцировали и использовали чувства некоторых людей. У меня нет обиды на тех, кто оскорблял мои честь и достоинство», — написала Самара Каримова.

Напомним, певицу Самару Каримову назначили директором Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы 30 октября 2018 года. Через несколько дней министр культуры Азамат Жаманкулов отменил приказ о назначении, потому что тот оказался незаконным и был подписан статс-секретарем ведомства до прихода нового министра.

Певица подала в суд на Минкультуры. Выиграв процесс, она была восстановлена в должности. 15 января Самара Каримова, несмотря на сопротивление коллектива и акции протеста, приступила к работе. Однако позже Минкультуры обжаловало решение суда и подало апелляцию.